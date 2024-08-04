Otomotiv ihracatı temmuzda yüzde 15 artarak 3,1 milyar dolar oldu

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Geçen ay Tedarik endüstrisi, Binek otomobiller ve Eşya taşımaya mahsusu motorlu taşıtlar gruplarında artış kaydettik. Birleşik Krallık’a yüzde 78,6 ve İtalya’ya yüzde 23 gibi önemli oranlarda artış yaşadık. Yılın ilk yedi ayındaki otomotiv endüstrisi ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatında yüzde 15 artış

Temmuz ayında Tedarik Endüstrisi ihracatı %15,5 artarak 1 milyar 233 milyon dolar olurken, Binek Otomobiller ihracatı yüzde 36,7 artarak 1 milyar 160 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 26,8 artışla 497 milyon dolar, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 16,4 azalışla 141 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı ise da yüzde 70 azalışla 61 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat %0,1 arttı. Önemli pazarlardan ABD’ye %44, Fransa’ya %32, İtalya’ya %3 ve Romanya’ya %61 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a %155, Fransa’ya %6, İtalya’ya %87, Polonya’ya %25, İspanya’ya %38, Almanya’ya %50 ihracat artışı oldu.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a %59, Slovenya’ya %92, İtalya’ya %10, İspanya’ya %56 oranında ihracat artışları yaşanırken, Belçika’ya %1,5, Fransa’ya %53 oranında ihracat düşüşleri kaydedildi.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise büyük pazarlardan Fransa’ya %47 ihracat düşüşü, Birleşik Krallık’a %135, Sırbistan’a %551, ABD’ye %922 ihracat artışı oldu.



En büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 79 artış

Geçen ay endüstrinin en büyük pazarı Birleşik Krallık olurken, bu ülkeye yüzde 79 artışla 457 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya yüzde 0,6 azalışla 377 milyon dolar ihracat yapıldı. Üçüncü büyük pazar Fransa’ya %14,4 azalışla 288 milyon dolar ihracat yapılırken, İtalya’ya %23, İspanya’ya %17,6, Polonya’ya %6,2, Slovenya’ya%63,9, ABD’ye %58, Romanya’ya %41,1 ihracat artışı yaşandı. Böylece ilk 10 pazar içinde Almanya, Fransa ve yüzde %19,4’lük oranla Belçika’ya ihracat düşüşü yaşanmış oldu.



AB Ülkelerine ihracat yüzde 8,6 arttı

Temmuzda en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği’ne yüzde 8,6 artışla 2 milyar 34 milyon dolar ihracat yapılırken, bu ülke grubunun payı % 65 oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri %16,9 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat % 69 arttı. Afrika ülkelerine %13 ve Orta Doğu Ülkelerine %27 ihracat düşüşü yaşandı.