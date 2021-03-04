Otomotiv ihracatında Bursa liderliği Kocaeli'ye kaptırdı

Kocaeli bu yılın şubat ayında 659 milyon 373 bin dolarla en fazla otomotiv ihracatı yapan il olurken, Bursa 647 milyon 446 bin dolarla ikinci ve İstanbul da 496 milyon 488 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre, şubat ayında otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat gerçekleştiren il sıralamasında Kocaeli, Bursa'dan liderliği alarak ilk sıraya yerleşirken, İstanbul da Sakarya'yı geride bırakarak üçüncü oldu. Türkiye İhracatçılarMeclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 536 milyon 479 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Önemli ana sanayi firmalarının yanı sıra yan sanayi firmalarının da faaliyet gösterdiği Kocaeli, 659 milyon 373 bin dolarla şubat ayında en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu. Ocak ayında zirvede bulunan Bursa, şubat ayında ise 647 milyon 446 bin dolarla ikinci, İstanbul da 496 milyon 488 bin dolar ihracatla üçüncü sırada konumlandı. Ardından 399 milyon 984 bin dolarlık dış satımla Sakarya ve 80 milyon 589 bin dolar ihracatla Ankara sıralandı.

Bu yılın şubat ayı ile geçen yılın aynı ayı kıyaslandığında, Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 40 artarken, Bursa'nın yüzde 25, Sakarya'nın yüzde 14 ve Ankara'nın yüzde 22 azaldı. İstanbul'un ihracatı ise değişmedi. Kocaeli’nin Bursa’yı geride bırakmasını değerlendiren EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, Bursa’nın otomobil ihracatı ile ön planda bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “otomobil ihracatımız yüzde 22,5 geriledi, oysa ticari araç ihracatımızda böyle bir gerileme yok. Kocaeli de özellikle ticari araç ve yan sanayi ağırlıklı üretim yapan bir il” dedi.

En büyük ihracat yine Almanya’ya Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar şubat ayında da 347 milyon 718 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 302 milyon 341 bin dolarla Fransa ve 277 milyon 50 bin dolarla Birleşik Krallık izledi. Birleşik Krallık'a ise otomotiv ihracatında yüzde 37'lik artış kaydedilirken, Rusya Federasyonu'na ihracat artışı yüzde 12 oldu. Bu dönemde Almanya'ya ihracat yüzde 3, Fransa'ya yüzde 7 ve İspanya'ya yüzde 8 arttı. İtalya'ya ise yüzde 4, Hollanda'ya yüzde 32 ve ABD'ye yüzde 14 geriledi.

İçeride en çok satan Fiat

Şubatta Türkiye binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışları sıralamasında Fiat 10 bin 933 adetle ilk sırada yer alırken, Renault 6 bin 331 adetle ikinci ve Ford 5 bin 736 adetle üçüncü sırada yer aldı. En fazla satılan otomobil markası yine Fiat, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford olarak belirlendi. Şubatta Ferrari satılamadı, 1 Bentley, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 5 Maserati ve 43 Porsche satıldı.