Otomotiv ihracatında resesyonun ayak sesleri

AYSEL YÜCEL

Otomotiv ihracatında kayıp artıyor. Temmuz ayında otomotiv ihracatında yavaşlayan büyüme hızı, ağustosta yerini daralmaya bıraktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre; otomotiv ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 daralarak, 2.5 milyar dolarak olarak gerçekleşti. Böylece Mart 2022’den sonra sektör ihracatı ilk kez daralma yaşadı.

Sektörün ocak-ağustos ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 artışla 19.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektör yetkilileri, küresel pazarlarda yaşanan ekonomik daralmanın ve resesyon beklentilerinin otomotiv ihracatına yansımasının eylül ayında daha net görüleceğini ifade etti.

Diğer yandan, Türkiye’nin 16 yıldır üst üste ihracat lideri olan otomotiv sektörü, mart ayından bu yana liderliği kimya sektörüne kaptırmış durumda.