Otomotiv ihracatında tedarik sanayi otomobili solladı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre; ocak ayında otomotiv ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 düşüşle 2,3 milyar dolar oldu. Binek otomobil ihracatı yüzde 20 azalarak 824 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 28,5 artarak 427 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 66 düşerek 46 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Tedarik endüstrisinde yüzde 4 artış



Ürün grupları bazında ocakta Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 4 artarak 890 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 20 azalarak 824 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 28,5 artarak 427 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise yüzde 66 düşerek 46 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 8 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 21, İspanya’ya yüzde 43, ABD ve Polonya’ya yüzde 17’şer ve Rusya’ya yüzde 16 ihracat artışı, Romanya’ya yüzde 40 ve Slovenya’ya yüzde 55 ise ihracat düşüşü yaşandı.



Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 5, Polonya’ya yüzde 12, İsveç’e yüzde 51 ihracat artışı görülürken, İtalya’ya yüzde 13, Almanya’ya yüzde 26, İspanya’ya yüzde 29, Birleşik Krallık’a yüzde 60 ve Belçika’ya yüzde 37 düşüş yaşandı.



Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a yüzde 38, önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 64, İtalya’ya yüzde 32, Belçika’ya yüzde 24, ABD ve Danimarka’ya çok yüksek oranlarda artış yaşanırken, İspanya’ya yüzde 55, Hollanda’ya yüzde 90 düşüş görüldü.



Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 54, Almanya yüzde 79 düşüş görülürken, Gürcistan’a yüksek oranlı artış yaşandı.

Fransa’ya ihracatta yüzde 10 artış



Endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya’ya yüzde 5,5 gerileme ile 321 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Fransa’ya yüzde 10 artışla 305 milyon dolar, İtalya’ya da yüzde 0,4 azalışla 214 milyon USD ihracat gerçekleştirildi. Yine önemli pazarlardan Polonya’ya yüzde 28, ABD’ye yüzde 34, İsveç’e yüzde 20, İrlanda’ya yüzde 33 ihracat artışı görülürken, Birleşik Krallık’a yüzde 18, İspanya’ya yüzde 13, Slovenya’ya yüzde 17 Romanya’ya yüzde 49, Slovenya’ya yüzde 37 ve İsrail’e yüzde 42 düşüş yaşandı. ABD’ye yönelik artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatındaki artış etkili oldu.

AB’ye ihracat yüzde 5 azaldı



Ülke grubu bazında ihracattan yüzde 69 pay alan Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 5 azalışla 1 milyar 567 milyon USD ihracat yapıldı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 21 ihracat artışı, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 28 düşüş görüldü.

İlk çeyrek zor geçecek

Ocak ayı otomotiv ihracatını değerlendiren OİB Başkanı Baran Çelik, “Pandeminin etkisinin sürmesi nedeniyle 2021 yılının özellikle ilk çeyreği de zorlu geçecek gözüküyor. Bununla birlikte gerek ana gerekse tedarik sanayi açısından güçlü altyapımızla değişen ticaret dengelerinde avantajlı konumumuzu sürdüreceğimize ve büyümeyi kalıcı hale getireceğimize inanıyoruz” dedi.

OİB, 2020 ihracat liderlerini de açıkladı. 2020’de toplam 25,5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde yine Ford Otomotiv yer aldı. İlk üçün de değişmediği sıralamada, ikinci Toyota, üçüncü ise Oyak-Renault oldu. Baran Çelik, “Firmalarımız pandemi nedeniyle hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl olan 2020’de ihracatta çok ciddi düşüşler yaşadı. Buna rağmen hedeflerimizden vazgeçmedik. Göstermiş oldukları üstün gayretle, revize ettiğimiz hedefi de geçen tüm firmalarımıza teşekkür eder, örnek başarılarından dolayı kendilerini kutlarım” dedi.