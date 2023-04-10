Otomotiv ihracatta tarihi rekor kırdı

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin, mart ayında gerçekleştirdiği 3,3 milyar dolarlık ihracatla ay­lık bazda tarihi rekor kırdığı bildirildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Bir­liğinden (OİB) yapılan açık­lamaya göre, Türkiye oto­motiv endüstrisinin mart ayı ihracatı, geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 22,8 artışla 3,3 milyar dolar ol­du. Türkiye'nin dış satımın­da ilk sırada yer alan otomo­tiv endüstrisinin ülke ihra­catından aldığı pay da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında ise oto­motiv sektörünün ihraca­tı yüzde 15,8 artarak 8 mil­yar 619 milyon dolara ulaş­tı. Otomotiv sektörünün en büyük alt ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ih­racatı geçen ay yüzde 15 ar­tarak 1 milyar 333 milyon dolar oldu. "Binek otomobil­ler" mart ayı ihracatı yüzde 47 artarak 1 milyar 7 milyon dolar, "eşya taşımaya mah­sus motorlu taşıtlar" ihra­catı yüzde 9 azalarak 483 milyon dolar, "çekiciler" ih­racatı yüzde 78 artarak 252 milyon dolar, "otobüs-mini­büs-midibüs ihracatı" yüzde 47 artarak 179 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkeler bazında en bü­yük pazar olan Almanya'ya mart ayında 475 milyon do­larlık ihracat yapıldı. İkin­ci büyük pazar Fransa'ya yüzde 97 artışla 434 milyon dolar ve Birleşik Krallık'a yüzde 15 artışla 309 milyon dolar dış satım gerçekleş­tirildi. Sektörde, İtalya'ya yüzde 22, İspanya'ya yüz­de 46, Polonya'ya yüzde 32, Slovenya'ya yüzde 16, Ro­manya'ya yüzde 40 ve Rus­ya'ya yüzde 350 ihracat ar­tışı yaşandı.

Fransa, İspanya ve Polonya hızlı arttı

Ülke grubu bazında yüz­de 70 payla en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkele­rine martta, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 29 artışla 2 milyar 310 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Açıklamada OİB Yöne­tim Kurulu Başkanı Baran Çelik, mart ayında "binek otomobiller" ve "çekiciler" ihracatında yüksek oranlı artışlar olduğunu bildirdi. Ülkeler bazında ise Fransa, İspanya ve Polonya'ya çift haneli ve yüksek oranlı artış kaydettiklerini vurgulayan Çelik, "Martta elde ettiği­miz aylık bazdaki tarihi re­kor, 34 milyar dolara ulaş­ma yolunda önemli bir mo­tivasyon oldu" dedi.