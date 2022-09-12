Otomotiv pazarı için yıl sonu daralma tahmini: İşte nedenleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Bozkurt, devam eden sıfır araç bulunurluğu sorunu, araç fiyatlarındaki artış ve müşterilerin krediye ulaşımının yavaşlaması nedeniyle otomotiv pazarının bu yılı geçen yılın bir miktar altında 750 bin adet civarında seviyelerde tamamlayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

ODD tarafından düzenlenen Otomotiv Zirvesi 2022'de konuşan Bozkurt, bir yıldan uzun süredir devam eden sıfır otomobil bulunurluğu sorununun devam ettiğini hatırlatarak, "Şimdi bir yavaşlama görmemizin temel sebebi bugünkü fiyat seviyelerinden sıfır otomobile ulaşabilen müşteri potansiyelinin azalması. Diğeri ise krediye ulaşmakta yaşanan zorluklar. Bunun da satışlara bir miktar olumsuz yansıdığını görmekteyiz" dedi.

Ağır ticari araçları da içeren Türkiye otomotiv pazarı geçen yıl yüzde 2.9 daralarak yaklaşık 773 bin adet oldu. Pazar zirve seviyeyi yaklaşık 1 milyon adet ile 2015-2017 yıllarında görmüş, sonra TL'deki keskin değer kaybı ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle düşüşe geçmişti.