Otomotiv pazarı nisan ayında daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 artarak 14 bin 471 adet oldu.

Açıklama şu şekilde:

"2022 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 18,5 oranında azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azalarak 212 bin 85 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 20,7 oranında azalarak 162.398 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,2 azalarak 49 bin 687 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Nisan ayında yüzde 2,4 ve otomobil pazarı yüzde 5,8 azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 oranında arttı.

2022 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu.

2022 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 artarak 14 bin 471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ort bin lama satışlara göre yüzde 5,1 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,8 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,9 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın yüzde 89,8’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 76 bin 91 adetle yüzde 46,9 pay,

B segmenti otomobiller 68 bin 737 adetle yüzde 42,3 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40,5 pay, 65 bin 720 adet) oldu. SUV otomobilleri;

yüzde 34,5 pay ve 56 bin 069 adet satış ile Sedan,

yüzde 23,1 pay ve 37 bin 434 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 115 bin 94 adetle yüzde 70,9 pay,

Dizel otomobil satışları 25 bin 576 adetle yüzde 15,7 pay,

Hibrit otomobil satışları 16 bin 606 adetle yüzde 10,2 pay,

Otogazlı otomobil satışları 3 bin 734 adetle yüzde 2,3 pay aldı.

1.388 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 22,5 azalarak yüzde 88 pay,

1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 49,9 azalarak yüzde 0,8 pay,

2000cc üstü otomobil satışları yüzde 45,3 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 63 bin 924 adetle yüzde 39,4 pay,

120-140 gr/km arasındaki otomobiller 42 bin 310 adetle yüzde 26,1 pay aldı."