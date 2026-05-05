Otomotiv pazarı nisanda geriledi: Satışlar yüzde 1 düştü, elektriklilerin payı arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2026 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini yayımladı.

Son verilere göre nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Nisan ayına göre yüzde 1 oranında daralarak 104 bin 298 adet oldu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,12 daralarak 80 bin 182 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,94 artarak 24 bin 116 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 51,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,3 arttı.

İlk dört ayda daralma

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 5,93 oranında daralarak 290 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,83 artarak 78 bin 826 adet oldu.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde SUV otomobilleri, yüzde 20 pay ve 58 bin 32 adet satış ile Sedan, yüzde 15,7 pay ve 45 bin 669 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 122 bin 808 adetle yüzde 42,2 pay, hibrit otomobil satışları 94 bin 441 adetle yüzde 32,5 pay, elektrikli otomobil satışları 54 bin 892 adetle yüzde 18,9 pay ve dizel otomobil satışları 17 bin 398 adetle yüzde 6 pay, otogazlı otomobil satışları 1.331 adetle yüzde 0,5 pay aldı.