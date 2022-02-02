Otomotiv pazarı yılın ilk ayında daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8 azalarak 38,131 adete inmesine karşılık 10 yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti.

Türkiye hafif araç pazarı geçen yılın ikinci yarısından itibaren ivme kaybederek yılı yüzde 4.6 daralma ile yaklaşık 737 bin adet ile tamamlamış, yılın ikinci yarısında satışlar sektörün yeni araç temininde yaşadığı sorunlar nedeniyle 10 yıllık ortalamaların altında kalmıştı. Taşıt kredilerine getirilen sınırlamalar ve faizlerdeki artış da satışların yavaşlamasına yol açtı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil pazarı yılın en düşük hacimli ayı olan Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.9 daralarak 29,020 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8.9 artarak 9,111 adet oldu.

BDDK'ya kredi düzenlemesi için çağrı

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce yayımladığı değerlendirmede sektörün araç temininde yaşadığı sorunların azalmasıyla birlikte satış rakamlarının artacağını tahmin ettiğini ifade ederek, "Araç bulunabilirliği arttıkça rakamlara olumlu etkisi olur" dedi.

Ancak Erce, düzenleyici kurumların taşıt kredisi tutarlarını artıracak ve vadelerini uzatacak düzenlemeleri hızla yapması gerektiğini ifade ederek, "BDDK'nın kredilere yönelik düzenlemeleri ivdelilikle yapması gerekiyor" dedi.

Küresel çip krizi nedeniyle azalan taşıt üretimi Türkiye'de ve dünya genelinde duruşlarla ilerliyor. Üretimdeki azalma satış tarafına da yansıyor.