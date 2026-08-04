Otomotiv pazarında temmuz freni: Satışlar yüzde 25 geriledi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuz ayında sert bir daralma yaşadı. EBS Danışmanlık tarafından OMDD verilerinden derlenen satış rakamlarına göre, toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 küçülerek 107 bin 718 adetten 80 bin 786 adede indi.

Bu sonuçla birlikte 31 günlük temmuz ayı satışları, yalnızca 15 iş günü bulunan mayıs ayında kaydedilen yaklaşık 85 bin adetlik satışın da altında kaldı. Böylece şubat ayından bu yana devam eden yavaşlama temmuz ayında daha da belirginleşti.

Otomobil satışları 62 bin adede geriledi

Temmuz ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,79 azalarak 84 bin 195 adetten 62 bin 478 adede düştü. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 22,17 daralarak 23 bin 523 adetten 18 bin 308 adede geriledi.

Toplam pazar, temmuz ayında 2024'e göre yüzde 14,09, 2023'e göre ise yüzde 29,11 daha düşük seviyede gerçekleşti. Buna karşın 2022 ve 2021 yıllarının temmuz aylarına göre satışlar halen daha yüksek seviyede bulunuyor.

7 aylık satışlarda daralma çift haneye yaklaştı

Ocak-temmuz döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,65 azalarak 715 bin 97 adetten 638 bin 965 adede geriledi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 12,14 düşüşle 572 bin 198 adetten 502 bin 712 adede inerken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,65 azalışla 142 bin 899 adetten 136 bin 253 adede geriledi.

Yılın ilk yedi ayında toplam pazar, 2024 yılına göre yüzde 4,92, 2023 yılına göre ise yüzde 4,82 daha düşük seviyede gerçekleşirken, 2022 ve önceki yılların aynı dönemlerinin üzerinde kaldı. Bu tablo, otomotiv pazarında son aylarda ivme kaybının sürdüğünü ortaya koydu.