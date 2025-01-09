Otomotiv rekor kırdı, iki ülkeye satışlar üçte bir arttı!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre 2023'ü 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık dış satımla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatını yüzde 6 artırarak 37 milyar 211 milyon 661 bin dolara yükseltti.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek otomotiv ihracatı rekorunu kıran, geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan otomotiv sektörünün dış satımdaki payı yüzde 16,5 oldu.

10 ülkeye 1 milyar dolar üzeri ihracat

AB üyesi 8 ülke ile Birleşik Krallık ve ABD, geçen yıl 1 milyar doların üzerinde otomotiv dış satımı yapılan pazarlar oldu.

Sektörün ana pazarı Almanya, ilk sıradaki yerini korumaya devam etti. 2024'te Almanya'ya yapılan otomotiv ihracatı bir önceki yılla aynı seviyede seyrederek 4 milyar 856 milyon 459 bin dolar düzeyinde gerçekleştirildi.

Almanya'yı Fransa takip etti. 2023'te 4 milyar 307 milyon 187 bin dolarlık ihracat yapılan Fransa'ya geçen yıl 4 milyar 330 milyon 292 bin dolarlık ürün satıldı.

Romanya, yüzde 34'le ihracatın en çok artırıldığı pazar olurken, bunu Slovenya yüzde 33'le takip etti. Birleşik Krallık'a ihracat da yüzde 25 yükseldi.