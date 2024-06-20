Otomotiv sanayii üretimde yavaşladı

Otomotiv Sanayii Der­neği (OSD) 2024 yı­lının ilk 5 aylık döne­mine ilişkin verileri açıkladı. Üretim rakamları geçen yılın benzer dönemine göre yüz­de 2 gerileyerek 606 bin 905 adette kaldı. Geçen yılın ben­zer dönemine göre ise oto­mobil üretimi yüzde 1 artış gösterdi. Ticari araç grubun­da, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 7, ağır ticari araç gru­bunda yüzde 12 ve hafif tica­ri araç grubunda yüzde 6 ge­riledi.

2023 yılının ilk 5 aylık dönemine göre ticari araç pa­zarı yüzde 8, ağır ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8 azal­dı. Yılın ilk 5 ayında, bir ön­ceki yılın aynı dönemine gö­re, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1, otomo­bil ihracatı ise yüzde 2 arttı. Bu dönemde, toplam ihra­cat 417 bin 826 adet, otomo­bil ihracatı ise 269 bin 349 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün 5 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 5 ar­tarak 491 bin 482 adetten ka­pandı.

Pazar yüzde 10 büyüdü

Bu dönemde, otomobil pa­zarı yüzde 10’luk artış sağla­yarak 375 bin 97 adede ulaş­tı. Bu dönemde, otomotiv sa­nayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak ger­çekleşti. Araç grubu bazın­da kapasite kullanım oranla­rı ise hafif araçlarda (otomo­bil + hafif ticari araç) yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubun­da yüzde 60 ve traktörde yüz­de 72 seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 5 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet ba­zında yüzde 1 artarak 417 bin 826 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 2 büyüme kay­dederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 2 geriledi. Traktör ihracatı 2023 yılının aynı dö­nemine göre yüzde 15 azala­rak 7 bin 289 adet olarak ger­çekleşti.

Sektörel ihracatta otomotiv birinci

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk beş aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 5 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15,1 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 13,8 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3, tedarik sanayi ihracatı yüzde 4 arttı. 2024 yılı ocak-mayıs döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.