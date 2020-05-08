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Otomotiv satışında 4 marka nisanda "sıfır çekti"

Koronavirüs salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği nisan ayında, Türkiye otomotiv pazarında dört markadan hiç araç satılmazken, 2 marka ise birer adet araç satışı yaptı.

Otomotiv satışında 4 marka nisanda sıfır çekti
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Türkiye otomotiv pazarında nisan ayında, Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari ve Infiniti markaların araçları satıcı bulamadı. Nisan ayında Lexus 7, Mazda ve Jaguar 6 , Karsan 4 , Bentley ve Smart 3, Lamborghini ve Maserati ise 1'er adet sattı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de yalnızca nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Nisanda otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 60,9 azaldı.

Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 57,1 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre 72,4 azalış gösterdi.

Nisan ayında pazar lider Peugeot

COVID-19 salgınının büyük oranda etkilediği otomotiv satışlarında binek ve hafif ticari toplamında nisan ayının lideri 3 bin 960 adetle Fransız Peugeot oldu. Ardından 3 bin 762 adetle Fiat ve 3 bin 109 adetle de Renault sıralandı.

Volkswagen 2 bin 587 adetle dördüncü sırada yer alırken, Ford, 2 bin 339 adetle beşinci sırada konumlandı.

Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari ve Infiniti satılmadı

Ancak bu dönemde bazı markaların hiç araç satamaması dikkati çekti. Nisan ayında, Alfa Romeo ve lüks araç segmentinde değerlendirilen Aston Martin, Ferrari ve Infiniti markaların araçları satıcı bulamadı.

Nisan ayında 8 marka ise 10 adedin altında satış yaptı. Söz konusu ayda, Lexus marka 7 adet, Mazda ve Jaguar 6 adet, Karsan 4 adet, Bentley ve Smart 3 adet, Lamborghini ve Maserati de birer adet sattı.

Bu yılın nisan ayında, markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

Perakende satışlar Yerli/İthal Dağılımı: Nisan-2020
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
                   
ALFA ROMEO   0 0     0 0 0 0
ASTON MARTIN   0 0     0 0 0 0
AUDI   613 613     0 0 613 613
BENTLEY   3 3     0 0 3 3
BMW   373 373     0 0 373 373
CITROEN   1.413 1.413   133 133 0 1.546 1.546
DACIA   601 601   120 120 0 721 721
DS   34 34     0 0 34 34
FERRARI   0 0     0 0 0 0
FIAT 2.089 21 2.110 1.546 106 1.652 3.635 127 3.762
FORD 64 1.032 1.096 1.082 161 1.243 1.146 1.193 2.339
HONDA 350 96 446     0 350 96 446
HYUNDAI 198 574 772   29 29 198 603 801
INFINITI   0 0     0 0 0 0
ISUZU     0 45 1 46 45 1 46
IVECO     0   62 62 0 62 62
JAGUAR   6 6     0 0 6 6
JEEP   40 40     0 0 40 40
KARSAN     0 4   4 4 0 4
KIA   314 314   45 45 0 359 359
LAMBORGHINI   1 1     0 0 1 1
LAND ROVER   237 237     0 0 237 237
LEXUS 0 7 7     0 0 7 7
MASERATI   1 1     0 0 1 1
MAZDA   6 6     0 0 6 6
MERCEDES-BENZ   944 944   213 213 0 1.157 1.157
MINI   60 60     0 0 60 60
MITSUBISHI   16 16 0 185 185 0 201 201
NISSAN   188 188   22 22 0 210 210
OPEL   2.044 2.044   99 99 0 2.143 2.143
PEUGEOT   3.792 3.792   168 168 0 3.960 3.960
PORSCHE   17 17     0 0 17 17
RENAULT 2.626 393 3.019   90 90 2.626 483 3.109
SEAT   532 532     0 0 532 532
SKODA   313 313     0 0 313 313
SMART   3 3     0 0 3 3
SSANGYONG   5 5   19 19 0 24 24
SUBARU   22 22     0 0 22 22
SUZUKI   181 181     0 0 181 181
TOYOTA 55 70 125   23 23 55 93 148
VOLKSWAGEN   2.108 2.108   479 479 0 2.587 2.587
VOLVO   383 383     0 0 383 383
                   
TOPLAM: 5.382 16.443 21.825 2.677 1.955 4.632 8.059 18.398 26.457

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