Otomotiv satışları martta frene bastı

02 Nisan 2020

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Mart 2020 otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 artarak 50 bin adet oldu. Yılın ilk üç ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde yüzde 40.62 artarak 124 bin adet olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak ve şubat aylarında yaklaşık yüzde 90 artan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, mart ayında hız keserek, sadece yüzde 1.6 arttı. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında satışlarda hızlı düşüş yaşandı. Geçen ayın ilk üç haftasında eski satışların teslimatları devam etti ancak, üçüncü haftadan itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi. Sektör yetkilileri koronavirüs salgınından ağır darbe alan otomotiv pazarında asıl büyük kaybın nisanda yaşanacağını öngörüyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu, geçtiğimiz hafta satışlara yönelik yaptığı açıklamada otomotiv sektöründe 2020 yılı başından bu yana talebin arzdan fazla olduğu bir dönem yaşandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle mart ayının üçüncü haftası itibarıyla servis girişlerinde yüzde 60’a yakın daralma yaşandığını belirtmişti. Şahsuvaroğlu, nisan ayının satışların en durgun ay olmasını öngördüklerini dile getirmişti.

ODD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40.62 artarak 124.403 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı üç aylık dönemde 88.469 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 44,79 oranında artarak 99.630 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 68.812 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 26,03 artarak 24.773 adet oldu.

Ticari araç pazarı martta yüzde 4 daraldı

Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50.008 adet oldu. 49.221 adet olan 2019 yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde1,6 oranında arttı. 2020 yılı mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 arttı ve 39.887 adet oldu. Geçen sene 38.628 adet satış gerçekleşmişti. 2020 yılı mart ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının mart ayına göre yüzde 4,46 azaldı ve 10.121 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.593 adet satış yaşanmıştı.