Otomotiv satışları nisanda %14 daraldı

06 Mayıs 2020

AYSEL YÜCEL

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yaklaşık yüzde 15 düşüşle, 26 bin 457 adet olarak gerçekleşti. Otomobil tarafında ise daralma yaklaşık yüzde 10 olarak gerçekleşti. Nisan ayında 21 bin 825 otomobil 44 bin 632 hafif ticari 26 bin 457 adet araç satıldı.

Online basın toplantısı düzenleyen ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, önümüzdeki aylardaki toplarlanma beklentileri olduğunu ve yılsonu satış rakamlarının geçen yıla benzer oranlarda kapatmayı öngördüklerini söyledi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22 bin 85 azalarak 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti

Ali Bilaloğlu, Avrupa ülkelerinde nisan ayında yüzde 80'leri aşan daralmalar olduğunu belirterek, Türkiye'nin diğer ülkelerden daha iyi durumda olduğunu vurguladı.

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