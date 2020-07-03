Otomotiv satışlarında %66'lık rekor artış

03 Temmuz 2020

AYSEL YÜCEL

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı sonuçlarını açıkladı. ODD’nin verilerine göre; haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.3 artarak 70 bin 973 adet olarak gerçekleşti. Böylece son üç yılın haziran ayı satış rekoru kırılmış oldu. Satışlardaki bu hızlı yükselişte, geçen ay devreye giren düşük faizli kredilerin büyük etkisi olduğu vurgulandı.

Ticari araç satışları %108.7 arttı

Haziranda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.4 artarak, 57 bin 67 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108.7 artarak 13 bin 906 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6.2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 15.9 azaldı.

5 aylık büyüme %30’u aştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30.2 oranında artarak, 203 bin 595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30.2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

Yılsonu hedefi yukarı çekildi

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, satışlardaki hızlı yükselişte 2018'den bu yana bekleyen talebin yanı sıra haziran ayında devreye giren düşük faizli kredinin etkili olduğunu söyledi. Bilaloğlu, pandemi nedeniyle 500 bin adetlere düşürülen yıl sonu hedeflerini yeniden 600-650 bin adetlere çıkardıklarını söyledi. Bilaloğlu ayrıca, 2021 yılı itibarıyla iç pazarda yeniden 1 milyon adetli satışlara ulaşabilecekleri umudu taşıdıklarını ifade etti.

Yerli ve ithal arasındaki makas kapandı

Haziran ayında, yerli markalar kredi kampanyası ve hızlı tedarik avantajı sayesinde pazar payını artırdı. Yerli ve ithal araç satışları arasındaki makas neredeyse kapandı. Haziran ayında 35 bin 295 adet yerli araç satılırken, ithal pazarı ise 35 bin 678 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl haziran ayında yerli ve ithal araç satışları arasında 2 bin 716 adetlik fark olmuştu.