Otomotiv satışlarında rekor üstüne rekor

Buna göre, yılın başından bu yana araç arzının artmasıyla tarihi zirveye yükselen otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziran ayında da yüzde 37,5 artışla 110 bin 861 adete ulaşarak yine rekor kırdı.

Geçen ay otomobil satışları yüzde 40,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 27,3 arttı. Haziranda satışlar otomobilde 89 bin 833, hafif ticaride ise 21 bin 28 adede yükseldi. Otomotiv pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,8, otomobil pazarı yüzde 57,2, hafif ticari satışları ise yüzde 40,8 artış gösterdi.

Araç bulunabilirliği satışları hızlandırdı

Otomotiv satışları ilk 6 ayda da rekor kırdı. Buna göre, Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-haziran döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 58,2 artışla 125 bin 997 adet oldu.

Mayıs sonundaki seçimler öncesinde kurun ve fiyatların seçimlerden sonra hızla yükseleceği kaygıları talebi öne çekerken, nispeten gevşek finansman koşulları da talebe destek oldu. Her ne kadar kur seçimlerden sonra yüzde 20'nin üzerinde yükselmiş olsa da talep gücünü korudu. Aynı zamanda araç bulunabilirlik sorununun azalması ve geçmiş aylarda alınan siparişlerin teslim edilmesi de satış rakamlarını destekledi.