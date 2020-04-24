Otomotiv sektörü 2020'de hükümet teşviki bekliyor

24 Nisan 2020

ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Türk otomotiv sektörünün yılın ilk çeyreğinde Avrupa pazarında satışlarını artıran 3 ülkeden biri olduğunu ancak küresel ölçekteki yeni tip koronavirüs salgınının her sektörde olduğu gibi kendi sektörlerinde de durgunluğa yol açtığını belirterek, "2019’da olduğu gibi bu sene de küçülme yaşamamak için yılın geri kalanında hükümetin bir teşvik programını hayata geçirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik durgunluğa karşı hükümetin verdiği teşvikle 2019 yılının son çeyreğinde toparlanma gösteren Türkiye otomotiv sektörü, bu defa da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidi altında. Otomotiv yetkili satıcıları, 2019 yılındaki gibi bir daralma yaşamamak için bu sene de hükümetten otomobil satışlarında faiz ve vergi indirimi avantajları bekliyor.

ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak yılın ilk çeyreğindeki satış başarımızı yılın tamamında sürdürebilmek için geçen sene olduğu gibi hükümet teşviki şart." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Türkiye pazarında 2018 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 620 bin 937 adet olarak gerçekleşirken, 2019’da yüzde 22,85’lik düşüş ile 479 bin 60 adet olarak gerçekleştiğini anımsattı. Hükümetin geçen sene verdiği teşvikle 2019 son çeyrekteki toparlanma yaşanmasaydı söz konusu düşüşün daha fazla olacağını belirten Fidan, geçen seneki durgunluğun bir benzerinin 2020’de Kovid-19 tehdidi nedeniyle ortaya çıktığını kaydetti.

Fırat Fidan, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) 2020 Avrupa geneli otomotiv satış rakamlarını hatırlatarak, “Yılın ilk çeyreğinde Avrupa pazarında satışlarını artıran 3 ülkeden biri olduk ve ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,8 artışla 99 bin 630 araç sattık. Fakat 2019’da olduğu gibi bu sene de küçülme yaşamamak için yılın geri kalanında hükümetin bir teşvik programını hayata geçirmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Faiz indirimine sadece kamu bankaları değil özel bankalar da katılmalı"

Geçen sene verilen teşvikin sektör için adeta "can suyu" olduğunu vurgulayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene de benzer bir teşvik olmazsa yılı 2019’dan daha kötü kapatacağız. Pandeminin en fazla etkilediği sektörlerden biri de kuşkusuz otomotiv. Ancak yeni bir teşvikin sadece kamu bankaları değil, özel bankaların da dahil edilerek yapılması elzem. Hükümetin bu konuda özel bankaları desteklemesi sektörü rahatlatacaktır. Faiz indirimin yanı sıra ÖTV matrahı ve hurda indirimleri de faiz indirimini destekleyen adımlar olacaktır."

Otomotiv satışlarının yalnızca Türkiye pazarı için değil ihracat için de çok önemli olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi, 2019 yılında ihracatta düşüş yaşasa da 30,6 milyar dolarlık dış satımla Türkiye ihracatının lokomotifi olmaya devam etti. Söz konusu ihracat rakamı 2018'de 31,6 milyar dolar düzeyindeydi. Bu da sektörün geçen yıl ihracatını yüzde 3,1 azalttığına işaret etti. İlk çeyrek değerlendirmemizde 2020 ihracat rakamlarının paralel olacağını öngörmekteydik, ancak beklenmedik ve trajik bir şekilde tüm ülkeleri etkisi altına alan pandemi nedeniyle 2 ya da 3 aylık bir üretim kaybı söz konusu olacaktır. Fark telefi edilmeye çalışılsa da 2020’nin tamamında minimum yüzde 10 civarında düşüş öngörmekteyiz. Ancak buna rağmen Türkiye’nin ihracatında otomotiv yine amiral sektör olacak."

Fidan, otomotiv pazarının büyümesi ve istikrarlı bir yapıya kavuşmasının temelinde sağlam şekilde büyüme olduğuna dikkati çekerek, bunun da vergi düzenlemeleri ve finansal istikrar ile söz konusu olacağını ifade etti.

Yerli otomobil üretiminin ve satışa sunulmasının sektöre ciddi katkı sağlayacağını belirten Fidan, "Faiz ve kurdaki dengeyle beraber eğer içeride ve dışarıda olumsuz bir tablo gelişmezse sektör düzlüğe çıkacaktır. Otomotiv sektörü gerek yan sanayisi gerekse yetişmiş insan gücüyle yerli otomobil projesinden alnının akıyla çıkacak güçtedir. Bu proje gerçekleştiğinde pazarda dinamikler büyük oranda değişecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA