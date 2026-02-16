Otomotiv sektörü 2026'ya karmaşık başladı: İhracatta liderlik sürüyor, üretim fren yaptı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılı ocak ayına ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre otomotiv ihracatı, yılın ilk ayında adet bazında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 düşerek 64 bin 725 seviyesinde gerçekleşti.

Ocakta toplam otomotiv üretimi yüzde 5 azalarak 99 bin 247 oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 17 gerileyerek 55 bin 504'e indi. Traktör üretimi dahil edildiğinde toplam üretim 100 bin 864 olarak kaydedildi.

Ticari araçların üretiminde artış

Ticari araç grubunda ise üretim artışı dikkat çekti. Ocak ayında ticari araç üretimi yüzde 16 artarken, hafif ticari araç grubunda artış yüzde 14, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 47 olarak gerçekleşti.

Sektörde kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 56 oldu. Bu oran hafif araçlarda yüzde 57, kamyon grubunda yüzde 44, otobüs-midibüs grubunda yüzde 63 ve traktörde yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv sektörü ihracatta lider

Değer bazında bakıldığında, Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre ocak ayında toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ise otomotiv sektörü, yüzde 17 pay ile ocakta da ihracat sıralamasındaki liderliğini sürdürdü. Aynı dönemde otomobil ihracatı değer bazında yüzde 12 azalarak 763 milyon dolara geriledi. Ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 2 azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 4 artış gösterdi.

Yurt içi pazarda ise büyüme kaydedildi. Toplam pazar ocakta yüzde 10 artarak 77 bin 590'a ulaştı. Otomobil pazarı yüzde 9 artışla 61 bin 55 olurken, toplam ticari araç pazarı yüzde 14, hafif ticari araç pazarı yüzde 13, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 23 büyüdü.

Ocak ayında otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 37, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.