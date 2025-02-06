Otomotiv sektörü ihracatında ocak ayı rekoru geldi! En çok satış yapılan ülkeler belli oldu

Otomotiv ihracatı geçen ocak ayında 3 milyar dolarla en yüksek yıl başlangıcını yaptı. Sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 14,2 olarak hesaplandı.

Sektör, Ocak 2019'da 2,3 milyar dolar, 2020'de 2,4 milyar dolar, 2021’de ise 2 milyar 266 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. 2022 yılı Ocak ayında 2,2 milyar dolar ihracat yapan sektör, 2023’te bu rakamı 2,7 milyar dolara, 2024’te ise 2,8 milyar dolara yükseltti.

Otomotivde en çok ihracat yapılan ülkeler

Otomotivde en fazla ihracat 462,2 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 346,5 milyon dolarla Birleşik Krallık, 327,3 milyon dolarla Fransa, 255,6 milyon dolarla İspanya ve 231,4 milyar dolarla İtalya takip etti.

İspanya'da dikkat çeken artış

Değer bazında ihracat artışında İspanya zirvede yer aldı. Ocak ayında otomotiv sektörünün bu ülkeye dış satımı 84,9 milyon dolar arttı. İhracat artışında İspanya'yı 56,1 milyon dolarla Fransa, 45,8 milyon dolarla Almanya, 35,3 milyon dolarla Romanya, 31,7 milyon dolarla Slovenya izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 170,9 milyon dolarlık, Romanya'ya 110,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'nden

İl bazında bakıldığında, geçen ay otomotiv sektöründe en fazla ihracat 903,4 milyon dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi. Bu dönemde, İstanbul'dan 641,6 milyon dolar, Bursa'dan 585,4 milyon dolar, Sakarya'dan 385,4 milyon dolar, Ankara'dan 102,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.