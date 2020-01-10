Otomotiv tedarikçileri daha fazla finansal destek istiyor

10 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

Bursa Temsilcimiz Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dönüşümün eşiğindeki otomotiv endüstrisi ve tedarik sanayi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Otomotiv endüstrisinde elektrifikasyon, bağlanılabilirlik, otonom sürüş ve paylaşılabilirlik olmak üzere dört ana trend bulunduğuna işaret eden Çelik, nihai hedefin yüzde 100 elektrikli araç olduğunu söyledi.

Çelik, “Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde bu geliştirmeler tamamlanır. 2030’da araçların büyük kısmı elektrikli araca geçecek gibi bir yatırımcı yaklaşımı var” dedi. Tedarik sanayiini etkileyen elektrifikasyonun yıkıcı bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Çelik, konvansiyonel bir araçta bulunan pek çok parçanın elektrikli araçlarda bulunmamasından dolayı endüstride ciddi bir değişim yaşanacağını vurguladı. Çelik, elektrifikasyonun yanı sıra güvenlik, otonom sürüş ve bağlanılabilirlik gibi araçları yaşam alanına dönüştüren trendlerin de pek çok parçanın üretimine etki edeceğini, tedarik sanayinin gelişmeler ışığında yeniden şekilleneceğini aktardı.

“İngiltere ile STA yapılması gerekiyor”

Birleşik Krallık’a 3 milyar dolara yakın ihracat yaptıklarına değinen Çelik, Brexit sürecini de değerlendirdi. Çelik, “Brexit, sektörü sarsacak şekilde etki etmese de negatif etkileyecektir. Daha önemlisi ise tüm sektörler için Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, İngiltere ile Serbest Tica

ret Anlaşması (STA) yapılması gerekiyor” açıklamasını yaptı. Çelik, geleneksel pazar olan AB ülkelerinin ihracattan aldığı yüzde 78’lik payı risk olarak değerlendirerek, ABD’nin de endüstri için önemli bir alternatif pazar olduğuna dikkat çekti. Öte yandan ileri teknoloji dönüşümünün Çin’de büyük bir hızla gerçekleştiğinin altını çizen Çelik, “Şu anda tüm dünya için en büyük tehdit Çin. Dünyada otomotiv endüstrisinin en büyük gücü Çin olma yolunda” diye konuştu.

“Dönüşüm için destekler artırılmalı"

Baran Çelik, tedarik sanayinin konvansiyonel üretimdeki rekabetçiliğinden dolayı ihracatında artış kaydedildiğine değinerek, dönüşümün takip edilebilmesi için desteklerin artırılması gerektiğini kaydetti. Yeterli sermaye birikimi olmayanların dönüşümü takip etmesinin daha zor olduğunu belirten Çelik, “Devletin bu yönde destekleri var. Pozitif faydası oluyor. Ancak bu noktada tedarik sanayinin özel olarak ayrıca desteklenmesi önemli. Otomotiv endüstrisinin en güçlü alanı tedarik sanayi. Bunun devam edebilmesi için yeni dönüşümlerden yeterince pay alması lazım. Alamazsa bu otomotiv endüstrisini topyekün negatif yönde etkiler” dedi.