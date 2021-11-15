Otomotiv üretimi ekim'de yüzde 28,3 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün toplam üretimi ekim ayında yüzde 28,3 düşüşle 108 bin 78 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda otomobil üretimi yüzde 32,6 düşüşle 64 bin 637 oldu.

10 ayda üretim yüzde 3 arttı

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam üretim yüzde 3 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 29 bin 733 adet, otomobil üretimi ise 635 bin 745 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 2 oranında arttı ve 475 bin 312 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde üretim yüzde 18 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 37 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 17 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Ekim dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 19, hafif ticari araç pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 66 arttı.

10 aylık ihracat adet bazında yüzde 5; değer bazında yüzde 19 arttı

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 oranında arttı, otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 758 bin 702 adet, otomobil ihracatı ise 455 bin 661 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 19, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 24,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 7,5 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 6,3 Milyar euro seviyesinde gerçekleşti.