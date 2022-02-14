Otomotiv üretimi ocakta yüzde 15 düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılının Ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak 47 bin 778 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 94 bin 114 adede ulaştı.

Hafif ticari araç üretimi yüzde 15 arttı

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış gösterdi. Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 12 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 15 arttı. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 42 bin 742, traktör üretimi de 3 bin 594 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında, 2021 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 arttı, ağır ticari araç pazarı yüzde 1 oranında azaldı. Baz etkisi dikkate alındığında Ocak ayı ticari araç pazarı 2017 yılına paralel seviyede gerçekleşti.

Pazar, 10 yıllık ortalamaların üzerinde

Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak, 39 bin 692 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında, otomobil pazarı ise yüzde 18 oranında azalarak, 29 bin 20 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalara bakıldığında da 2022 yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 18, otomobil pazarı yüzde 21, hafif ticari araç pazarı yüzde 12 oranında artarken, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 3 oranında düşüş gösterdi. Ocak’ta otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 39 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Toplam ihracat yüzde 13 azaldı

Ocak ayında otomotiv ihracatı 2021’in aynı ayını göre adet bazında yüzde 13 oranında azalarak 67 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 34 bin 999 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 11 artarak bin 371 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak ayında toplam ihracattan aldığı yüzde 13 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

2,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, Euro bazında ise yüzde 1 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 2,1 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 623 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 17 azalarak 550 milyon Euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 13 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 5 oranında arttı.