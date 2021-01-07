Otomotivci 2021'e düşük vitesle girdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Aralık 2020 dönemine ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Aralıkta otomobil ve hafif ticari araç satışları 2019’un aynı dönemine göre yüzde 15,2 artarak 104 bin 293 adete çıktı. Satışlar yılın genelinde ise yüzde 61,3 artarak 772 bin 788 adet oldu. Otomotiv sektörü 2021’de hız kesti. Pandeminin yarattığı belirsizlik ve faizlerdeki artış bayi trafiğini yavaşlatırken, markalar geçen yıldan ellerinde kalan stoğu eritmek için kampanyalara yüklendi. Sıfır otomobilde cazibesi artan kampanyalar, ikinci el pazarında da fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri, otomotiv piyasasında ikinci çeyrekten önce toparlanma beklemiyor.

Stokları eritiyorlar

Otomotiv pazarında 2021’in ilk haftasını değerlendiren Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, showroom trafiğinin zayıf olduğunu ve birçok markanın elindeki stoğu bitirmek için kampanyalara odaklandığını söyledi. Bilindiği gibi, otomobil piyasasında kampanyaların en yoğun olduğu ay aralıktır. Aralık ayında yapılan kampanyalarla markalar o yılın modellerini bitirmeye odaklanır.

Ancak pandemi sektörde tüm dengeleri altüst etti. Geçen yıl eylül ve ekim ayında rekor satışlara imza atan sektörde birçok marka stok sorunu yaşamamak için siparişlerini artırmıştı. Ancak kasım ayında başlayan ve aralık ayında artan satışlardaki düşüş, markaların 2021’e stokla girmesine neden oldu. İlk çeyrekten umudunu kesen markalar, aralık ayından da cazip kampanyalarla fiyatı aşağı çekerek müşteriyi showroom’a çekmeye çalışıyor. Alp Gülan, sıfır otomobildeki cazip kampanyaların ikinci elde de fiyatları aşağı ektiğini söyledi. Gülan, “İkinci elde son bir ayda yüzde 12’nin altında bir düşüş oldu. Ancak bu pazarda fiyatlar zaten çok şişmişti. Dolayısıyla ikinci elde fiyatın dengelendiğini söylemek daha doğru olacak.” dedi.

Faiz yükseldi, oto yatırım cazibesini kaybetti

Alp Gülan, mevduat faizlerinde getiri oranın yüzde 18’lere çıkmasıyla otomobilin yatırım aracı olarak cazibesini de yitirdiğini söyledi. Gülan, “Yatırımcılar artık otomobil almak yerine yatırımı mevduata kaydırıyor.” dedi.

Pandemi sıkıntısı sürerse ikinci ele talep artar

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın CEO’su Hüseyin Yalçın da otomobil satışlarındaki durgunluğa dikkat çekerek, ikinci el pazarında fiyat düşüşünün devam ettiğini söyledi. Yalçın, “Pandemi kısıtlamaları tedarikte sıkıntı yaratırsa, o zaman sıfır otomobillerde arz sorunu olabilir. Bu durum da ikinci elde tekrar fiyat artışına neden olabilir.” dedi.

Otomol Grup’un CEO’su Uğur Sakarya ise “Maalesef ilk çeyrekte kur ve talep kaynaklı fiyatların geri gelmesi, stokların yüksek olması ve finansman oranlarının yükselmesi sebebiyle otomotiv bayileri ciddi sıkıntı yaşayacak.” dedi.

Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız da şu değerlendirmeyi yaptı: “Kasımda ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e yaklaşan bir fiyat düşüşü gördük. Bu düşüş kasımın ikinci haftasından aralık sonuna kadar devam etti. Hem fiyat düşüşü hem de pandemi etkisini birlikte hissettik. Bu iki ana faktörün hafiflemesi ve etkisini azaltması sayesinde canlanmayı ve talepte dipten dönüşü görmeye başlayacağız.” Sektör temsilcileri, yılın ikinci çeyreğinden itibaren satışlarda toparlanma yaşanacağını öngörüyor.

Otomobil ve hafif ticari pazarı 2020’de yüzde 61 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Aralık 2020 yılı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 artarak 772 bin 788 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 artarak 162 bin 679 adede ulaştı. 2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına göre yüzde 15,2 yükseldi ve 104 bin 293 adet oldu. 2020 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 artarak 80 bin 721 adete çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 artarak 23 bin 572 adete ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 17,9 azaldı. ÖTV ve kurdaki artış nedeniyle pazarın yüzde 87,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63,0, B segmenti otomobiller 146 bin 821 adetle yüzde 24,1 pay aldı.