Otomotivciler bu yıl Fas’a 600 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

29 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), nitelikli büyüme eşliğinde ekonominin kalıcı ve sürdürülebilir bir dengeye ulaşması amacıyla yılın son çeyreğinde de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Geçen yıl farklı ülkelere 17 yurtdışı organizasyonu gerçekleştiren OİB, bu yıl da Rusya’dan Brezilya’ya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Çin’e kadar pek çok ülkeye yönelik milli katılım fuar organizasyonları, sektörel ticaret ve alım heyetleri ve eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor. OİB, bu kapsamda 21-24 Ekim tarihleri arasında Fas’a Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. Fas’a bu yıl 600 milyon dolar ihracat hedefleyen Türk otomotiv sektörünü temsilen 17 Türk firması, Faslı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Sektörel Ticaret Heyeti gezisine Türkiye’den A-Plas, Belgin Madeni Yağlar, Dayel Makine, Erbi Bağlantı Teknolojileri ve Kalıp, Hann Filtre, Kale Balata Otomotiv, Lubrico Petrokimya, Murat Ticaret Kablo, Ons Makine, Oto Conta, Seger Ses ve Elektrikli Gereçler, Sistem Teknik ve Sanayi Fırınları, Standart Yay, Supsan Motor Subapları, Taksim Grup Dış Ticaret ve Otomotiv ve Telsama Metal katıldı. Fas Ticaret Heyeti gezisine OİB Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Karademirler katıldı.

Türkiye’nin Fas’a ihracatı geçen yıl yüzde 28 arttı

OİB’in dördüncü kez sektörel ticaret heyeti düzenlediği Fas, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmasının olduğu Kuzey Afrika’daki önemli alternatif pazarlarından biri durumunda bulunuyor. Toplamda 33,5 milyonluk nüfusu ve giderek gelişen otomotiv endüstrisi ile dikkat çeken Kuzey Afrika ülkesi, 5,1 milyar dolar otomotiv ürünleri ithalatı gerçekleştiriyor. İthalatın yarısını binek otomobiller oluştururken, Fas’ın yan sanayi ürünleri ithalatı ise 2 milyar doları buluyor. Fas’ın otomotiv ithalatından pay alan başlıca ülkeler Fransa, Almanya, İspanya, Türkiye ve Romanya’dan oluşuyor.

TİM verilerine göre Türkiye’nin Fas’a ihracatı ise 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 28 artışla 562 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Türkiye’nin Fas’a ihracatının 263 milyon dolarını otomotiv yan sanayi oluştururken, 190 milyon dolarını binek otomobiller ürün grubu gerçekleştiriyor. Yine 74 milyon doları eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlara ve 34 milyon dolarlık ihracatı da otobüs-minibüs-midibüs ürün grubuna ait bulunuyor.

Fas’a ilk dokuz aylık ihracat 405 milyon dolar oldu

Türkiye’nin Fas’a ihracatı bu yılın ocak-eylül döneminde ise yüzde 2 artarak 405 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın 180 milyon dolarını tedarik sanayi ürünleri oluşturuyor. Türkiye’nin Fas’a yönelik tedarik sanayi ihracatında öne çıkan ürünleri ise; binek oto dış lastikleri, kamyon ve otobüs dış lastikleri, tarım makinaları için dış lastikler, benzinli motorlar, aküler ile aksam ve parçaları, emniyet kemerleri, karoser ve aksamı, jantlar, traktör aksam ve parçaları, motorlu araçlar için mobilyalar aksam ve parçaları oluşturuyor.