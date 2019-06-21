Otomotivciler, Fildişi ve Gana’ya uzandı

21 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Güney Afrika’nın önemli ekonomileri arasında yer alan Fildişi Sahili ve Gana’ya 16-22 Haziran tarihleri arasında sektörel ticaret heyeti gezisi düzenledi. 13 Türk firmasından 16 firma temsilcisinin ve DEİK Türkiye – Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın’ın katılımıyla düzenlenen otomotiv heyeti gezisi, ülkeler arası ticaretin gelişimi açısından verimli oldu.

Fildişi ve Gana’nın otomotiv ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile Türk firmaları arasında karşılıklı ihracatı artırmak üzere ikili iş görüşmelerinin yapıldığı program kapsamında, toptancı, pazar ve tesis ziyaretleri de gerçekleştirildi. İkili görüşmeler ve toptancı ziyaretlerinin hem Abidjan hem de Akra’da ayrı ayrı düzenlendiği program kapsamında, Ticaret Müşavirliklerinin desteği ile Fildişi Sahili ve Gana otomotiv sektörü ve genel ekonomik durumu hakkında bilgilendirme sunumları da yapıldı.

Türk firmaları en yeni ürünlerini tanıttı

Ağırlıklı Çin, ABD, Japonya, Avustralya, Tayvan, Hindistan, Endonezya’dan ithalat yapan Fildişi ve Ganalı firmalar, OİB öncülüğünde düzenlenen ziyarette Türk otomotiv şirketlerinin tedarik sanayideki en yeni ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi edinme şansı yakaladı. Bu kapsamda Türk firmaları akü, güneş paneli, madeni yağlar, motor contası, fren balata, amortisör, süspansiyon körükleri, elektrik ve mekanik aksamlar, kompresör, tır yedek parçaları gibi çok sayıda ürün ve hizmetlerini Afrikalı firmalara tanıttı.

Türkiye, Fildişi’nin yenilenecek araç filosu için güçlü aday

Afrika kıtası ölçeğinde istikrarlı bir ekonomiye sahip Fildişi Sahili, yılda 700 milyon dolar ithalat gerçekleştirirken, otomotiv üretimi ise yapmıyor. Ülkenin başlıca ithalat kalemleri binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardan oluşuyor. Yaklaşık 1 milyon adet araç filosuna sahip olan ülke, gelecek beş yılda 50 bin adet civarındaki aracını yenilemeyi ve projeye her yıl yaklaşık 225 milyon Euro aktarmayı hedefliyor.

Türkiye’nin Fildişi Sahili’ne 2014 yılında 4,5 milyon dolar olan otomotiv ihracatı ise 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 78 gibi oldukça yüksek bir artışla 10,2 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin Fildişi Sahili’ne olan otomotiv ihracatında tedarik sanayi, 8,2 milyon dolar ile aslan payına sahip bulunuyor. Türkiye’nin otomotiv ihracatında ana sanayinin payı ise 2 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. OİB koordinatörlüğünde düzenlenen ticaret heyeti gezisi, Türkiye’nin, sahip olduğu güçlü ihracat altyapısı ile Fildişi Sahili’nin yenilemeyi planladığı araç filosu için en önemli adaylardan biri olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Gana ve Türkiye’nin imzalayacağı STA ile ticaretin artması bekleniyor

Afrika kıtasında 30 milyona yaklaşan nüfusu ve 43 milyar dolarlık GSYİH’sı ile önde gelen ekonomiler arasında yer alan Gana ise 1 milyon adet civarında araç parkına sahip. Yıllık 2 milyar dolar seviyesinde olan ithalatında ise ağırlığı binek otomobiller oluşturuyor. Türkiye’nin Gana’ya olan otomotiv sektörü ihracatı da 2014 yılında 14 milyon dolar iken, 2018 yılında 13,2 milyon dolar oldu. Gana’ya ihracatından en büyük payı tedarik sanayinin aldığı Türkiye, bu ülkeye ihracatında eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürün grubunda ise son iki yıldır 3,5 milyon dolar ihracata imza attı. Türkiye ve Gana arasında yakın zamanda Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması ile iki ülke ticaretinin daha da artması bekleniyor.