Otomotivciler, Fransa’da elektrikli araç modellerini inceledi

DÜNYA (BURSA) - Fransız-Renault Sektörel Ticaret Heyetinde, kompozit malzemelerden elektronik malzemelere kadar birçok ürün grubunda faaliyet gösteren 14 Türk otomotiv firmasını temsilen 15 yetkili yer aldı. Ziyaret sayesinde Türk otomotiv sektörünün en büyük ikinci ihracat pazarı Fransa’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren OİB heyeti, elektrikli araçlar başta olmak üzere geleceğin araç modellerini inceleme ve bilgi alma fırsatı da yakaladı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in önderliğindeki heyet, üç gün süren ziyaret boyunca önemli temaslarda bulundu.

Baran Çelik “Geçen yıl pandemi nedeniyle yaşanan önemli sorunlara rağmen 2020 yılına kıyasla yüzde 14 artışla 3,4 milyar dolar ihracat kaydettiğimiz Fransa, toplam sektör ihracatımızdan aldığı yüzde 11,5 pay ile Almanya’nın ardından ikinci büyük pazarımız durumunda. Ülke çapındaki 4 bin sektör firmasında 400 bin kişiye istihdam sağlayan Fransız otomotiv endüstrisi, aynı zamanda en çok patent sahibi olan sektör durumunda bulunuyor. Bu anlamda dünya otomotiv endüstrisinin önde gelen oyunculardan olan Fransa otomotiv sektörü yetkilileri ve Renault yetkilileri ile bir araya gelerek temaslarda bulunmamız büyük önem taşıyor. Heyet ziyaretimiz, Türk otomotiv sektörünün önemli bir dış ticaret partneri olan Fransız otomotiv sektörü ile mevcut ilişkileri daha ileri bir noktaya taşımak adına çok verimli oldu” diye konuştu.