Otomotivciler ilk fiziki etkinliği Mısır’a düzenledi

DÜNYA (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi sonrası ilk yüz yüze otomotiv sektörel ticaret heyetini Mısır’a gerçekleştirdi. Başkent Kahire’ye 1-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen heyete, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 17 firmadan 27 kişi katıldı. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlediği Mısır Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonunda Türk firmalar, tedarik sanayi, after market, savunma sanayi, orijinal ekipman üretimi ve tedariki gibi alanlarda faaliyet gösteren Mısır’ın önde gelen 50 firmasıyla ikili görüşme yapma şansı elde etti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye otomotiv sektörü olarak Mısır’a ihracatın 2021 yılında bir önceki seneye göre yüzde 22 artışla toplam 614 milyon dolar olduğunu, sergiledikleri bu başarılı grafiği sürdürmeyi planladıklarını söyledi. Baran Çelik “Toplam ihracatımızdan yüzde 2 pay alan Mısır, ülke sıralamasında ise 11’inci sırada yer alıyor. Mısır’a ihracatımızda mal grubu bazında binek otomobiller en büyük payı alıyor. Bu gruptaki ihracatımız geçen yıl yaklaşık yüzde 25 artışla 412 milyon dolar olurken, tedarik sanayi ihracatımız ise yüzde 26 artışla 174 milyon dolar oldu. Geçen yıl sergilediğimiz bu başarılı grafiği 2022 yılı ve gelecekte de artırmak üzere Mısır’a sektörel ticaret heyeti düzenledik. Pandemi sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk yüz yüze sektörel ticaret heyeti organizasyonunu oldu. Heyet gezisi, Türk otomotiv endüstrisi açısından oldukça verimli geçti” diye konuştu. Çelik, bu yılın ikinci yarısında çip krizinin azalacağını öngördüklerini belirterek, hedeflerinin 33 milyar dolar odluğunu hatırlattı.