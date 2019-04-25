Otomotivcilerden yeni küme hamlesi

25 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı onaylı ve yüzde 75’lik destek ile 2 milyon 900 bin dolar bütçeyle gerçekleştirilecek Bursa OSB üçüncü Otomotiv Kümesi’nin başlangıç toplantısına, Bursa OSB’de faaliyet gösteren ve kümede yer alan 28 firmanın temsilcisi katıldı. Tabu Solutions Proje Yöneticisi Ekin Taşkın sunum gerçekleştirerek, küme çalışmaları kapsamında izlenecek yol haritası hakkında bilgiler verdi.

Proje Koordinatörü Zafer Pehlivan, 3 yıl boyunca sürecek Kümelenme programında yeni kurulan kümenin Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon yeteneklerinin artırılması, iş mükemmelliği, yalın üretim teknikleri, sürekli gelişim, enerji verimliliği ve pazar artırma çalışmaları gibi hedefleri olduğunu söyledi. Pehlivan, firmaların birbirleriyle iletişimini artırmak adına çeşitli toplantılar yapılacağını da dile getirdi.