Otomotivde 2025 çok da iyi geçmeyecek

Otomotiv sektörü tüm dünyada zorlu bir virajın içinde. Pandemi etkisiyle bekleyen talep geçtiğimiz yıllarda rekor pazarı getirirken, şimdi talep artık daha mütevazı. 2025 yılının çok da iyi geçmeyeceğini ortaya koyan Allianz Trade raporunda, 2023 yılında neredeyse yüzde 10 büyüme kaydeden otomotiv sektöründe, 2024 yılında talepteki düşüşle yeni tescillerde sadece yüzde 1,7’lik artış yaşandığı kaydedildi. Raporda, düşük talebin sebeplerinden biri olarak daha sıkı kredi koşullarıyla birlikte daha yüksek kredi maliyetlerine dönüşen daha yüksek faiz oranları gösterildi.

Diğer bir sebep olarak da kimi otomobil üreticilerinin tüketici beklentilerini karşılayamayan modelleri ve eski otomobil üreticilerinin de 2023-2024 yılları arasında yüzlerce yeni model çıkarması öne sürüldü. Rapora göre, küresel otomotiv sektörünün 2025 yılında yüzde 2 büyümesi bekleniyor. Söz konusu büyümeye de yüzde 4 ile Çin ve yüzde 2,5 ile ABD öncülük edecek. Avrupa’nın ise gümrük vergisi gerilimleri nedeniyle yüzde 1,5’lik büyümeyle diğer ülkelerin gerisinde kalması bekleniyor.

Hibrit araç satışları Asyalılara yarıyor

Allianz Trade’in Otomotiv Sektörü Raporunda elektrikli araçlara geçişe de değinildi. Çin’in elektrikli araç (EV) satışlarındaki yüzde 40 artış ve içten yanmalı motor (ICE) satışlarındaki yüzde 17 düşüşle elektrikli araçlar alanına öncülük ettiği bilgisi de raporda dikkat çekiyor. Avrupa’nın 2024 yılında EV satışlarında daralma yaşayan tek büyük pazar olduğu da raporda öne çıkan bir diğer yorum.

Raporda ayrıca; Avrupa otomobil pazarı için 2024 yılında öne çıkan en önemli başarının yüzde 20'nin üzerinde artan hibrit araç satışları olduğu ancak bunun Asyalı otomobil üreticilerine fayda sağladığı belirtiliyor. Yine rapora göre; önümüzdeki dönemlerde CO2 yönetmeliklerinin sıkılaşacağı ve otomobil üreticilerinin karbon ayak izlerini azaltma zorunluluğu düşünüldüğünde, 2025 yılında Avrupa’da elektrikli araç segmentinin istikrarlı bir şekilde büyümesi gerekiyor.

Avrupa’nın önünde 3 engel var

Rapora göre Avrupa otomotiv endüstrisinin önünde üç engel var. Bu engellerden ilki otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara yönelik kaçırdıkları inovatif dönüşüm hamlesini telafi etmeleri gerekliliği. Avrupalı otomobil üreticilerinin, başta araç içi dijital teknoloji olmak üzere elektrikli teknolojilere geçiş yapma konusunda geç kaldıklarına da raporda dikkat çekiliyor.

Son on yılda Avrupalı otomobil üreticilerinin, en büyük iki Çinli üretici olan BYD ve Geely’e ya da Tesla’ya kıyasla sermaye harcamalarına iki kat daha az harcama yaptığı belirtiliyor. Avrupa otomobillerinin çok pahalı ve inovasyon açısından rekabetin gerisinde olduğu da raporda verilen bilgiler arasında ve 2024 sonbaharındaki gümrük vergilerine göre bile bakıldığında Avrupalı sedanlar ve SUV’ların, Çinli modellere göre yüzde 15-30 daha pahalı olduğu vurgulanıyor.

Çin kalitesizlik algısından kurtuldu

Raporda belirtilen bir diğer engel ise; Çin’e bağımlılığın artık zayıf bir nokta olması. Çin’in, akü pazarında küresel sektörün yaklaşık üçte ikisine tedarik sağlayan güçlü bir hakimiyete sahip olduğu belirtiliyor. Çinli markaların daha ucuz, güvenilir ve tam donanımlı birinci sınıf teknolojiye sahip elektrikli araçlarla Avrupa’daki pazar paylarını artırdığı görüşü de raporda yer alıyor. Raporda ayrıca, Almanya’nın 2019 yılında yüzde 25 olan pazar payının 2024’te yüzde 18’e gerilediği bilgisi de veriliyor.

Şarj etmek artık ekonomik değil

Avrupa bölgesinde elektrikli araç pazarının yavaşladığı dönemde, AB’nin sektöre zarar verebilecek sıkı CO2 hedefleri uygulamak üzere olduğu ve bunlar nedeniyle sektöre 10 milyar eurodan fazla para cezası gelebileceği raporda vurgulanıyor. Bu arada, bloğun enerji krizini de çözmesi gerektiği, benzinin litresi 1,5 euro iken, elektrik fiyatları kWh başına 37 sentin üzerinde olduğunda bir EV’yi şarj etmenin ekonomik olmaktan çıktığı rapordaki önemli yorumlar arasında dikkat çekiyor.