Otomotivde 87 bini aşan satış ‘temmuz’ rekoru getirdi

05 Ağustos 2020

Pandemi, tatil dönemi ve arz sorunlarına rağmen, otomobil ve hafif ticaride yüksek temmuz satışı gerçekleşti. Kamu bankalarının avantajlı kredi oranları, tüketici taleplerini ateşleyince temmuz ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları 87 bin 401 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Temmuz ayında yüzde 387,5, otomobil pazarı yüzde 350,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 oranında artış gösterdi. Temmuzda 69.427 adet binek, 17 bin 974 adet hafif ticari araç satıldı.

10 yılı solladı

Aynı zamanda temmuz satışları 10 yıllık ortalamalar da dikkate alındığında yeni rekorlar kırdı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5 arttı. Binek 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5, hafif ticari yüzde 18,1 yükseliş gösterdi.

7 ayda 341 bin 463 satış

2020 yılı Ocak-Temmuz dönemindeyse otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,3 oranında artarak 341.469 adet olarak gerçekleşti. Binek satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 273.022 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68.447 adede ulaştı. ODD yılsonu toplam pazar tahminini de 650 700 bin adet olarak açıkladı.

191 elektrikli araç satıldı

Türkiye’nin hakim otomobil gövde seçeneği olan sedanların payı temmuz ayındaki azalışını sürdürdü. Temmuz ayında SUV modellerin pazar payı ilk kez yüzde 30’u aşarken, ocak-temmuz döneminde yüzde 28.27 paya ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde benzinli motorlu otomobillerin payı yüzde 50.3 (137.446 adet) dizelin payı yüzde 42.1 (114.936 adet) oldu. Yılın ilk 7 ayında 191 adet elektrikli ve 8.129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Aynı dönemde otomatik şanzımanlı otomobiller 187.862 adetle yüzde 68,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 85.160 adetle yüzde 31,2 pay aldı.

Ticaride ilk tercih van

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 76 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,1 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 7 ile pick-up ve yüzde 5,9 ile de minibüs takip etti.

“Bireysel talep, hareketi artıracak”

Avrupa’da satışlar daralırken Türkiye’de artış olduğunu vurgulayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelendi. Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracak” değerlendirmesini yaptı.

Hedefler yükseldi

Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yılın son 5 ayı için 360 ila 380 bin adet bandında sıfır kilometre araç satışı bekliyoruz. İkinci elde satışlara paralel olarak ikinci el araç fiyatlarının yıl sonuna kadar kademeli olarak artmaya devam edecektir” açıklaması yaptı.