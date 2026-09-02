Otomotivde ağustos freni: Otomobil satışları yüzde 25 düştü

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ağustos ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini yayımladı. Verilere göre toplam pazar, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 20,28 azalarak 81 bin 31 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ağustosta otomobil satışları yıllık bazda yüzde 25,16 düşüşle 61 bin 529 adede geriledi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,34'lük sınırlı artışla 19 bin 502 adet oldu.

Ortalama satışların üzerinde kaldı

Yıllık daralmaya rağmen ağustos ayı toplam otomotiv pazarı, son 5 yılın aynı ay ortalamasının yüzde 4,4 üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı 5 yıllık ağustos ortalamasını yüzde 2,3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 11,6 aştı.

Toplam pazar, 10 yıllık ağustos ortalamasına göre de yüzde 23,9 artış gösterdi. Otomobil satışları 10 yıllık ortalamanın yüzde 22,5, hafif ticari araç satışları ise yüzde 28,4 üzerinde kaydedildi.

Sekiz aylık satışlarda yüzde 12'ye yakın düşüş

Ocak-ağustos döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 daraldı. Sekiz aylık toplam satışlar 719 bin 996 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 13,78 azalarak 564 bin 241 adede inerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,40 düşüşle 155 bin 755 adet olarak kayıtlara geçti.