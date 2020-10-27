Otomotivde birim ihraç fiyatı 10 doları aştı

27 Ekim 2020

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde "Elektrikli Araçlar" temasıyla organize edilen, 250 bin lira ödüllü "9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın online düzenlenen kapanış etkinliğinde konuştu.

COVID-19 salgını nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarında ihracatın olumsuz etkilendiğini belirten Turagay, "Avrupa Birliği'nde ve dünyada bütün pazarlar kapandı. Fabrikalar üretimlerini durdurdu ve bunun etkisini Türkiye’de de hissettik. Temmuzdan itibaren ihracatımızdaki artışı pazarların açılmasıyla canlanmayı bizatihi yaşadık. Eylül ayı rakamlarına baktığımızda otomotiv ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı ve 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylülü ağustos ile karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Dolayısıyla 2,6 milyar dolar gayet iyi bir rakam olarak tablolarımıza yansıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Turagay, ekim ayının 25 günlük döneminde ise dış satımın 2,7 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi. Bu miktarın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artış anlamına geldiğine dikkati çeken Turagay, bunların olumlu göstergeler olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin ticari araçlarda üretim bazında Avrupa’da 3’üncü, dünyada 7’nci olduğunu aktaran Turagay, sektörde 19 milyar dolarlık ana sanayi, 11 milyar dolarlık da yan sanayi ihracatının yapıldığını söyledi.

Otomotivin, dijital dönüşümün en hızlı yaşandığı sektörlerin başında geldiğini ve elektrikli araçların payının yüzde 3’ten yüzde 7’ye çıktığını vurgulayan Turagay, şöyle devam etti:

"Hibriti de eklediğimiz zaman bu payın yüzde 12-13’lere çıktığını görüyoruz. 2030 yılına dönük yapılan projeksiyonlarda bu payın otonom araçlar da dahil yüzde 40-50’lere çıkacağı ifade ediliyor. Dolasıyla bizim yapmamız gereken dünyadaki bu dönüşüme, bu değişime ayak uydurabilmek. İçten yanmalı motorlarla bugüne kadar gelindi. İklim değişikliği var. Emisyon oranlarında karbon emisyonlarının azaltılması var. Dünyada çevreciliğe karşı çok olumlu bir hava esiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem rekabetin çok daha fazla artacağı ve bizim de bu rekabetin içinde kuvvetlice yerimizi almamız gereken bir dönem. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bu açıdan çok çok önemli. Orada elektrikli araç üretiyoruz. İnşallah o araçları piyasaya çıkarttığımız zaman bu araçların üretimiyle ekosistem de kurulacak. Tedarikçilerin de bu değişime, bu dönüşüme ayak uydurmaları gerekiyor. Bugün elektrifikasyon, otomasyon yapmamız lazım. Bugün ana sanayimizle tedarikçi olan yan sanayimiz el ele verip çalışmak zorunda ki rekabetçi gücümüzü kaybetmeyelim. Bu fırsatı, bu treni kaçırmamamız gerekiyor. Yarın öbür gün bizim kullandığımız teknolojiler moda dışı, gündem dışı kalmamalı. Teknoloji bazlı gelişerek yerimizi kuvvetlendirmeliyiz."

"Sürekli teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor

Teknolojinin öncelik olarak tüm sektörlerde karşılarına çıktığına değinen Turagay, otomotivin yavaş yavaş teknoloji sektörüne doğru evrimleştiğini belirtti.

Rıza Tuna Turagay, gelecek yıllarda aracın sahipliğinin bile kalmayacağını dile getirerek, şu açıklamayı yaptı:

"Paylaşımlar söz konusu olacak. Otonom araçlar söz konusu olacak. Dünya bu yöne gidiyor. Biz belki arabaları kullanmayacağız. 'Bir otonom araç kaza yaptığı zaman acaba suç kim olacak?’ diye hukuki durumları tartışılıyor. Düşünün bunlara doğru gidiyor dünya. Onun için start-up’lar ve girişimciler önemli. Bizim geride kalmamamız için sürekli teknolojiye ayak uydurmamız, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı geliştirmemiz start-up'lara her türlü desteği vererek girişimcilerimizin o güçlerinden en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor. İhracatımız için en önemli şey birim ihraç fiyatlarımızdır. Bugün otomotivde birim ihraç fiyatımız kilogram başına 9,37 dolardır. 2020 yılında 10 doları da geçti. Bizim amacımız 10 dolarları daha da yukarı çıkarmak. Türkiye'nin 2020 yılında birim ihraç fiyatı 1 dolar civarında. Bizim 10 dolarları 15, 20 dolarlara çıkarmamız gerekiyor."

Kaynak: AA