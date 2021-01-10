Otomotivde "bol çeşitli ve kampanyalı" bir yıl bekleniyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, araç bulunurluğu noktasında herhangi bir kapatma veya salgının başka bir şekliyle karşılaşılmaması halinde 2020'deki sıkıntıların yaşanmayacağını belirterek, "(2021'de) Satışların aynı enerjide devam etmesi için kampanyaların ağırlıkta olduğu, satışların kampanyalarla süslendiği bir seneyi hep birlikte yaşayabiliriz." dedi.

Şahsuvaroğlu, 2020 yılı otomotiv pazarı ve 2021 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılı başında öngörülen satış adetlerine ulaşıldığını, 2018 ve 2019'da ertelenen talebin 2020'ye yansıdığını söyledi.

Salgının ilk dönemlerindeki düşüşün ardından Türkiye otomotiv pazarının toparlandığını ve hızlandığını ifade eden Şahsuvaroğlu, daha sonra faizlerin artması, dövizin yükselmesi ve finansman koşullarının sıkılaşmasıyla özellikle kasım ve aralık ayında pazarın "soğuduğunu" vurguladı.

Şahsuvaroğlu, "Aslında kasım, aralık ayları da iyi gitseydi bugün 800 bin üstü adetleri konuşuyor olurduk. Ama kasım, aralık ayında gördük ki piyasa bize artık yavaş yavaş soğuyacağının işaretlerini veriyor. Ama yıl sonu pazar rakamı, en azından sektörün 2021, 2022 ve 2023 yılları için de umut vadeden bir rakam oldu." şeklinde konuştu.

"Faizler düşük olduğunda otomotiv hareket ediyor"

Murat Şahsuvaroğlu, kasım ve aralık ayında piyasadaki soğumanın faizlerin yükselmesiyle ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Finansal sıkılaştırma tedbirleri açıklandı, Merkez Bankasının yeni yönetimi kredi iştahının yavaşlaması gerektiğine işaret etti. Çünkü diğer tarafta enflasyon var. Merkez Bankası faiz silahını çekti. Ama faiz silahını çektiği zaman da aslında perakende piyasasının dizine sıkmış oluyor. Yani buradaki en önemli şey, Türkiye'de maalesef faizler uygun olduğu zaman insanların otomobil alabilecek güçleri olabiliyor. Çünkü otomobil, üzerindeki vergi yükünden ötürü pahalı bir emtia. Siz bunun alım işini kolaylaştırırsanız, bunu almaya uygun hale getirirseniz, bunu hem uzun vadede hem düşük faizle sağlarsanız otomotiv hareket ediyor. Kasım ve aralıkta da işte bunun tam tersi olunca ister istemez piyasa yavaşladı."

Şahsuvaroğlu, salgına karşı aşılamada bir kademe kaydettikten sonra sektörde ikinci çeyrekle beraber yavaş yavaş toparlanma beklediklerini ancak burada faiz oranlarının da önemli bir belirleyici unsur olacağını vurguladı.

Bunu 2018 ve 2019'da da yaşadıklarını aktaran Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek faizin olduğu yerde otomotiv perakendeciliği çalışmıyor, yani araç satılmıyor. Faiz de bir yerden sonra tansiyon gibi... Yani hem çok düşüğü hem de çok yükseği zararlı. Yani bunun mutedil yolunu bulmamız lazım. Ama dövizin iyice ateşini düşürdükten sonra… Ondan sonra ben inanıyorum ki ilk çeyrekte Avrupa'da da şubat ve mart ayında aşılanmayla birlikte yavaş yavaş işler yoluna girer. Aşılanma sonrası özellikle ekonominin bir miktar toparlanması adına ikinci çeyrekte üretici ve ithalatçı firmaların kampanyasını görürüz. İnşallah üçüncü çeyrekte de ekonomi yeterince soğumuş olur ve yavaş yavaş artık faizlerin indiği bir sürece girmiş oluruz."

"750-800 bin bandında 2021 yılını kapatırız"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, 2021 öngörülerini paylaşırken, "Eğer bir mutasyon süreci yaşamazsak, başka bir kapama gelmezse, farklı bir durumla karşı karşıya kalmazsak ben 2021'in en az 2020 kadar iyi bir sonuçla, yani 750-800 binlerle kapanacağını söyleyebilirim. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Karşımızda daha öngörülebilir bir ekonomi göreceğiz. Öngörülebilir bir döviz kuru, öngörülebilir bir faiz, iddialı olmayan ama sakin de olmayan bir mevduat faizi… Yani böyle bir sistemde ben inanıyorum ki 2021 yılını da 750-800 bin bandında kapatırız." diye konuştu.

"2021'de otomotiv üreticileri ve ithalatçılarının 2020 satışlarının altında kalacaklarını düşünmüyorum"

Murat Şahsuvaroğlu, araç bulunurluğu noktasında herhangi bir kapatma veya salgının başka bir şekliyle karşılaşılmaması halinde 2020'deki sıkıntıların yaşanmayacağını dile getirdi.

2021'in, otomotivde "bol çeşitli ve kampanyalı" bir yıl olacağına işaret eden Şahsuvaroğlu, "2021 yılında otomotiv üreticilerinin ve ithalatçılarının 2020 satışlarının altında kalacaklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla 2020'nin altında kalmamak için üreticiler, ithalatçılar düşük faizli kampanyalarla satışlarının enerjisini düşürmezler. Satışların aynı enerjide devam etmesi için kampanyaların ağırlıkta olduğu, satışların kampanyalarla süslendiği bir seneyi hep birlikte yaşayabiliriz." dedi.

"Piyasada yeterince ikinci el var, bulunurluk had safhada"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, ikinci el piyasasında fiyatların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada görüyoruz ki piyasada yeterince ikinci el var, bulunurluk had safhada. İnternet sitelerine girin bakın, 3 ay önce istenen fiyatla bugünün arasında en az 30 bin TL fark var. Demek ki her şey normale dönüyor. İkinci elde de sabreden, bekleyen, biraz acelesi olmayanlar 3 ay önce 200 bin TL'ye alacağı arabayı bugün 160-170 bin TL'ye alabilecek durumda. Artık doğru fiyatına satın alınacak. İkinci el araç üzerindeki o aşırı köpük gitti. İkinci elin şu anda sağlıklı bir zemine oturduğunu görüyoruz."