Otomotivde dev konsolidasyon

01 Kasım 2019

Hilal SARI

İtalyan-Amerikan Fiat Chrsyler ile Peugeot, Citroen ve Opel markalarının sahibi Fransız PSA Group güçlerini birleştirerek dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini oluşturuyor. Büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşması beklenen birleşme sonrası kurulan şirket, 8.7 milyon yıllık araç üretimiyle dördüncü sıraya yerleşecek. Volkswagen’in 10.8 milyon araç satışı ile liderliğini sürdürdüğü sektörde, Toyota 10.5 milyon araç satışıyla ikinci, Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı ise 10.3 milyon satışla üçüncü sırada bulunuyor.

Yapılan ortak açıklamada bağlayıcı anlaşmanın birkaç hafta içinde imzalanacağı, satış işleminin ise yüzde 50-50 hisse takası yöntemiyle gerçekleşeceği duyuruldu. Otomotiv sektörünün gümrük vergileri, emisyon mevzuatları ve çevreci elektrikli araçların damga vurduğu bir dönüşümden geçtiği dönemde İtalyan-Amerikan Fiat Chrsyler ve Peugot, Citroen ve Opel markalarının sahibi Fransız PSA Group güçlerini birleştirerek dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini oluşturacak.

50 milyar dolar büyüklükte olması beklenen birleşme sonrası kurulan şirket, 8.7 milyon yıllık araç üretimiyle dördüncü sıraya yerleşecek. Volkswagen’in 10.8 milyon araç satışı ile liderliğini sürdürdüğü sektörde, Toyota 10.5 milyon araç satışıyla ikinci, 2017 yılında sektördeki diğer bir konsolidasyon hamlesiyle birleşen Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı ise 10.3 milyon satışla üçüncü sırada bulunuyor.

Yüzde 50-50 hisse takası

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada Fiat Chrysler ve PSA group satışa ilişkin bağlayıcı anlaşmanın birkaç hafta içinde gerçekleşeceği, satış işleminin ise yüzde 50-50 hisse takası yöntemiyle gerçekleşeceği duyuruldu. Açıklamaya göre Fiat Chrysler Yönetim Kurulu Başkanı görevindeki John Elkann, ortak şirkete başkanlık edecek. PSA Group CEO’su Carlos Tavares ise yeni şirketin CEO koltuğuna oturacak.

Üç borsada işlem görecek

Birleşme sonucunda hiçbir fabrikanın kapatılmayacağı belirtilirken, anlaşma sayesinde yıllık 3.7 milyar euro (4.1 milyar dolar) tasarruf sağlanması bekleniyor. Öte yandan anlaşma kapsamında Fiat Chrysler hissedarlarına 5.5 milyar euro (6.1 milyar dolar) özel temettü ödeyecek ve robot üreten birimi Comau’dan da hisse verecek. Yeni şirketin genel merkezi Hollanda’da olacak ve şirketin hisseleri Paris, Milano ve New York borsalarında işlem görecek. 11 kişilik yönetim kurulunun altı üyesi Tavares dahil Peugeot’dan, beş üyesi ise Yönetim Kurulu Başkanı Elkann da dahil olmak üzere Fiat Chrysler’den gelecek.

8.7 milyon araç üretecek

Yeni şirket yıllık toplam 8.7 milyon adet araç satışı ile dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olurken, 2018 finansal sonuçlarına göre - Magneti Marelli ve Faurecia markaları hariç tutulduğunda - yeni şirketin yıllık kazancının 170 milyar euro (190 milyar dolar) ve faaliyet karının 11 milyar euro (12.3 milyar dolar) olması öngörülüyor.

Üç Avrupa ülkesinden ‘istihdam’ uyarısı

Almanya’da PSA Group’a ait Opel fabrikasının çalışanlarının bağlı olduğu ülkenin en büyük sendikası IG Metall, Opel fabrikasında 2023’e kadar hiçbir işten çıkarma olmayacağına ilişkin toplu sözleşmeyi hatırlatan bir açıklama yaptı. Birleşik Krallık’ın en büyük işçi sendikası Unite ise PSA ile krallıktaki Vauxhall marka araçların üretildiği fabrikasının görüşüleceği bir toplantı talep etti. Unite “Birleşme olsa da olmasa da, PSA İngiliz Vauxhaull marka araçları bu pazarda satmak istiyorsa, üretimini de burada yapmak zorunda” uyarısında bulundu. İtalya’da ise istihdama ilişkin uyarı bir bakandan geldi. İtalyan Sanayi Bakanı Stefano Patuanelli devlet televizyonunda yaptığı açıklamada birleşmenin ülkedeki istihdamı etkilememesi gerektiği konusunda iki grubu da uyardı.