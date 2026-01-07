Otomotivde devir değişti: Elektrikli ve hibrit satışları patladı, benzin ve dizel sert düştü

2025’te Türkiye otomotiv pazarında dengeler kökten değişti. ODMD verilerine göre yılın ocak–aralık döneminde toplam otomobil satışı 1 milyon 84 bin adedi aşarken, yakıt türlerine göre dağılımda tarihi bir kırılma yaşandı. Geleneksel benzinli ve dizel araçlar hızla azalırken, elektrikli ve hibrit modeller tercih edilir hale geldi.

Elektrikli araçların pazar payı yüzde 17,51'e yükseldi

2025’te 189 bin 868 adet elektrikli otomobil satıldı. Bir önceki yıla göre yüzde 90,84’lük artış kaydeden elektrikli araçların pazar payı yüzde 17,51’e yükseldi. Böylece elektrikli otomobiller, dizeli (pazar payı yüzde 7,41) açık farkla geride bırakarak pazarın en güçlü segmentlerinden biri haline geldi.

300 bine yakın hibrit araç satıldı

Hibrit otomobillerdeki yükseliş de dikkat çekti. Yıl boyunca 297 bin 460 adet hibrit araç satılırken, segmentin pazar payı yüzde 27,43 oldu. Hibrit araçlar bir önceki sene 187 bin adet satılmıştı. Özellikle plug-in hibrit satışları adeta patladı. Bu segmentte satışlar 47 bin 969 adede ulaştı. 2024 yılında bu sayı 9 bin 921'di.

Benzin ve dizelde düşüş devam ediyor

Buna karşılık benzinli otomobil satışları yüzde 13,9, dizel satışları ise yüzde 16,3 geriledi. Benzinlinin pazar payı yüzde 60’lardan yüzde 46,9’a inerken, dizelin payı yüzde 7,4 seviyesine kadar düştü. Otogazlı araçlar sınırlı hacmine rağmen artış gösteren nadir segmentlerden biri oldu.

Elektrikli ve hibrit araçlar birlikte değerlendirildiğinde, toplam pazar payı yüzde 45 sınırına dayandı.