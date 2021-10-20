Otomotivde geleceğin tasarımları ödüllendirildi

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması online olarak yapıldı. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl 10’uncusunu düzenlediği yarışma, “Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler” temasıyla gerçekleştirildi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplam 500 bin TL ödül verildi. Dereceye girenler nakdi ödüllere ek olarak, projelerini İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde geliştirme, İTÜ Big Bang sahnesinde yarışma ve otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma gibi ayrıcalıklar da elde etti. Teknoloji ve Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı 10’uncu Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda, Türkiye’nin Unicorn girişimlerinden Getir’in Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ve bisiklet kiralama sistemiyle Avrupa ülkelerinde hizmet veren Donkey Republic’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Erdem Ovacık birer konuşma yaptı. Düzenlenen panellerde de “Şehiriçi Mobilite Girişimleri ve Geleceği” ve “Hareketlilik Ekosistemi ile Ana Sanayi-Tedarik Sanayi İlişkisi” konuşuldu. Yarışma sonunda 5 proje ödüllendirildi. Bu yıl “Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler” teması ile düzenlenen 10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda birinciliğe 383 proje arasından Steer-By-Wire projesi layık görüldü. Can Acar’ın geliştirdiği ve toplam 140 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olan Steer-By-Wire projesi, Türkiye’de ilk kez 5. seviye otonom sürüşü gerçek kılarak sürücüyü yolcuya dönüştürüyor. Yarışmada ikinciliği HydroBorPEM Fuel Cell Technologies projesi ile alan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinden Erhan Demircioğlu, 120 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu. Üçüncü seçilen Advoard Robotics projesinin sahibi ODTÜ’den Pınar Oğuz Ekim de 100 bin TL’lik ödül aldı.

“Özel teşvik, desteklere ihtiyaç var”

Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle derinleşen çip krizi gibi yeni krizlerin yenilikçi çözüm ihtiyaçlarını doğurduğuna dikkat çeken OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, büyük dönüşüme cevap verebilmenin, bu doğrultuda adımlar atmanın endüstrinin geleceği açısından hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Çelik, “Çünkü bu dönüşüm ülkemiz için birçok fırsat barındırıyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan ülkemizin bu dönüşümün önemli bir parçası olacağını düşünüyoruz. Bu noktada OİB olarak hedefimiz; Türkiye'nin dünya çapındaki güçlü üretim merkezi konumuna, tasarım ve Ar-Ge alanındaki yeteneklerini de eklemek. Bu dönüşüm sürecinde genç nüfusumuzun öncü olacak yetkinlikte olduğunun farkındayız” diye konuştu. Otomotiv endüstrisinde yerlilik oranının yüzde 60’ların üzerinde olduğuna dikkat çeken Baran Çelik, “Ancak büyük, yıkıcı dönüşümde birçok ürün yok oluyor. Otomotiv endüstrisini mobilite ekosistemi olarak dillendiriyoruz. Bunun sonucunda ortaya çıkan yeni teknolojilerin üretimi noktasında çok ileri aşamada olduğumuzu söylemek mümkün değil. Bu noktada özel teşviklere, desteklere ihtiyaç var. Katma değerin yüzde 80’i neredeyse bu yıkıcı dönüşüm sonrası ortaya çıkacak yenilikçi teknolojiler sonrasında oluşacak. Geleneksel üretim yöntemleriyle yaptığımız ürünler katma değerin çok küçük bir paydası olacak. Bu süreçte sektör oyuncuları ve devlet olarak gerekli adımları atamazsak otomotiv endüstrisinde geldiğimiz bu noktaları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” değerlendirmesini yaptı. Son 15 yıldır ihracat şampiyonu olan sektörün geçen yıl pandemiye rağmen 30 milyar dolar ihracata ulaşmayı başardığına işaret eden Baran Çelik, sektörün 50 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Desteklenen projeler 62 milyon lira yatırım aldı

Yarışmayla ilgili bilgi veren OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da otomotiv endüstrisinin muazzam bir dönüşümün içinde olduğuna işaret ederek, bugün bir araçta tipik olarak 100’den fazla mikroişlemci, 50 elektronik kontrol ünitesi ve 100 milyon satırlık yazılım kodu yer aldığını vurguladı. Önümüzdeki dönemde ulaşımın alternatif yakıtlı, bağlantılı ve paylaşımlı araçlar ile sağlanacağına işaret eden Burhanoğlu, “Üstelik sadece araçlar değil, araca bağlı sürücüler, yayalar, binalar ve şehirler de bu dönüşümün içinde. Karbon ayak izini en aza indirmek isteyen insanlar fosil yakıt kullanımlarını azaltmak için hızla elektrikli araçlara yöneliyorlar. Elektrikli araçların getirdiği bir önemli değişim ise çok daha az yatırımla ve çok daha az iş gücüyle üretilebildiğinden hızla yeni firmalar start-uplar çoğalıyor. Skateboard tabir ettiğimiz teknoloji yani yürüyebilen şaseler üstüne istediğiniz tip aracı inşa etmenize olanak sağlıyor. Bugün biz de, bu yarışma sayesinde destek verdiğimiz start-upların başarılarıyla övünüyor, mobilite çözümlerini yarışmamızın teması olarak belirliyoruz” dedi. Bugüne kadar 12 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 4 binden fazla başvurunun değerlendirildiğini belirten Ömer Burhanoğlu, 107 projenin ödül aldığını, 1 milyon 699 bin lira nakdi ödül verildiğini söyledi. Desteklenen projelerin 62 milyon lira yatırım aldığını, 104 milyon lira ciroya ve 590 kişilik bir istihdama ulaştığına işaret eden Burhanoğlu, bu yıl 383 proje başvurusu aldıklarını aktardı.

“Firmaları dönüştürmek zorundayız”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın İsmail Gülle de üretimle beraber sürdürülebilir üretim altyapısı, tasarım, satış sonrası hizmetlerin üretim ve ihracatın yapı taşları olduğunu kaydetti. Konvansiyonel ticaretin şekil değiştirdiğine, küresel ticarette korumacılığın arttığını dile getiren Gülle şunları söyledi: “Firmalarımızı dinamik, hızlı kararlar alan, ayakları yere sağlam basan firmalara dönüştürmek zorundayız. Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yapılması, ürünlerin marka değerinin yükseltilmesi gerekiyor.” “Geçen ay tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdik” diyen İsmail Gülle, rakamlarda salgında en çok etkilenen sektörler arasında yer alan otomotivin katkısının büyük olduğunu, tedarik ve çip krizinin aşılmasıyla rakamların artacağına inandıklarını aktardı. Açılışta söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise Türkiye’nin ihracatında otomotiv endüstrisinin önemine işaret etti. Yarışmaya 37 proje ile En Çok Proje Gönderen Bursa Uludağ Üniversitesine de ödül takdim edildi.