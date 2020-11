Otomotivde ibre 94 bin 733'ü gördü!

03 Kasım 2020

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı önemine göre yüzde 93 artarak 94 bin 733 adede ulaştı. Böylece tüm zamanların ekim ayı rekoru kırılmış oldu. Ayrıca bu yılın da aylık bazda en yüksek satış adedine ulaşıldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 94 bin 733 adet oldu. Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç yüzde 102,6 artarak 18 bin 392 adede ulaştı. Satışlar, 10 yıllık ekim ayı ortalamasına göre yüzde 48,7 arttı.

Ucuz araçlara talep artıyor



DÜNYA’ya konuşan ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, “Sektör olarak son aylarda gördüğümüz trendin devamını yaşama şansına sahip olduk. Öte yandan, matraha dayalı ÖTV sisteminden kaynaklı olarak, pazar oldukça düşük motorlu araçlara doğru kaymaya devam ediyor” dedi.

Pazar 10 ayda % 78 büyüdü



Bu yılın ilk 10 aylık dönemine ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 78,1 artarak 558 bin 354 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 73,1 oranında artarak 465 bin 031 adet olurken, hafif ticari de yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı. Pazarın yüzde 87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay aldı. B segmenti otomobiller 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı.

Hibrit satışı 15 bine ulaştı



Bu dönemde benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 pay, dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 pay, otogazlı otomobil satışları 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 pay aldı. Yılın ilk 10 ayında 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.



Yerlinin liderliği kısa sürdü



Hatırlanacağı gibi, eylül ayında ÖTV matrahlarındaki güncelleme nedeniyle yüzde 50 bareminin altında kalan araçlara talep artmış, bu da yerli üretim araç satışlarını hareketlendirmişti. Eylül ayında ilk kez yerli araç satışları ithali geçti. Ekim ayında ise ithal araçlar yeniden yükselişe geçti. Yaklaşık 42 bin yerli araç satılırken, ithalde bu rakam 52 bini aştı.