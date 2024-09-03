Otomotivde kredili satışlar dibe vurdu!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv satışlarındaki önemli bir değişikliğe dikkat çekti.

Bloomberg HT'ye konuşan Bozkurt, beş-altı yıl öncesine kadar araçların yüzde 70'inin krediyle satıldığını ancak şimdi kredilerde sıkılaşma nedeniyle kredi kullanımının kısıtlandığını ifade etti.

Bozkurt, "Elimizde spesifik bir veri olmamakla birlikte otomotivde kredili satışların payının yüzde 10-15’lere kadar düştüğünü söyleyebiliriz" dedi.

Dernek başkanı şöyle devam etti: "Bugün ortalama bir araç almak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz kredi, araç değerinin yaklaşık yüzde 20-30’u bandında oluyor. Bu da müşteriler için çok yüksek bir cazibe ortaya koymuyor. Bunun yanı sıra krediler de çok pahalandı. Bugün aylık ortalama yüzde 5’ler seyrinde giden bir kredi maliyeti var. Bu da kredi kullanımını çok fazla teşvik etmiyor."