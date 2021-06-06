  1. Dünya Gazetesi
  2. Otomotiv
  3. Otomotivde mayıs ayı satış lideri Fiat oldu
Takip Et

Otomotivde mayıs ayı satış lideri Fiat oldu

Türkiye'de geçen ay en fazla otomobil satışını Fiat, en fazla hafif ticari araç satışını da Ford gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 69,8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu. Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 43 bin 138 olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç satışları yüzde 61,9 artışla 11 bin 596 seviyesinde kaydedildi.

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20,7, otomobil satışları yüzde 18,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azaldı.

Toplam satışlarda ilk 5 marka

ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 18 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 6 bin 260 satışla Volkswagen (VW) ve 5 bin 330 satışla da Renault takip etti. Ford, 4 bin 463 satışla dördüncü ve Toyota da 3 bin 466 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında Volkswagen üçüncü oldu 

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 135'le Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 33'le Renault ve 4 bin 506 ile Volkswagen izledi.

Toyota, 2 bin 878 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 561 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Mayısta 4 Ferrari satıldı

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart ve Maserati hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Mayısta, 4 Ferrari, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 1 Bentley ve 1 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticaride Ford lider

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 3 bin 369 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 883 satışla Fiat ve 1.754 satışla da Volkswagen izledi.

Toyota, 588 satışla dördüncü ve Peugeot da 514 satışla beşinci oldu.

Ocak-mayıs döneminde ilk 5 marka

Bu arada, yılın ilk 5 ayında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 72 artarak 314 bin 882 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 5 ayında 183 bin 95 adetlik satış yapılmıştı.

Bu dönemde Fiat, 47 bin 194 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 34 bin 644 ile Volkswagen ve 32 bin 115 ile Renault takip etti.

Ford, 29 bin 856 satışla dördüncü ve Toyota da 25 bin 639'luk satışla beşinci sırada yer aldı.

Geçen ay markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

  OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
 
ALFA ROMEO   8 8     0 0 8 8
ASTON MARTIN   2 2     0 0 2 2
AUDI   915 915     0 0 915 915
BENTLEY   1 1     0 0 1 1
BMW   904 904     0 0 904 904
CITROEN   1,791 1,791   321 321 0 2,112 2,112
CUPRA   17 17     0 0 17 17
DACIA   1,605 1,605   372 372 0 1,977 1,977
DFSK   3 3     0 0 3 3
DS   106 106     0 0 106 106
FERRARI   4 4     0 0 4 4
FIAT 7,047 88 7,135 2,577 306 2,883 9,624 394 10,018
FORD 141 953 1,094 2,951 418 3,369 3,092 1,371 4,463
HONDA 2,299 194 2,493     0 2,299 194 2,493
HYUNDAI 1,538 760 2,298   56 56 1,538 816 2,354
ISUZU     0 13 42 55 13 42 55
IVECO     0   149 149 0 149 149
JAGUAR   1 1     0 0 1 1
JEEP   229 229     0 0 229 229
KARSAN     0 5   5 5 0 5
KIA   1,174 1,174   147 147 0 1,321 1,321
LAMBORGHINI   2 2     0 0 2 2
LAND ROVER   137 137     0 0 137 137
LEXUS   9 9     0 0 9 9
MASERATI     0     0 0 0 0
MAZDA   4 4     0 0 4 4
MERCEDES-BENZ   1,447 1,447   489 489 0 1,936 1,936
MG   27 27     0 0 27 27
MINI   66 66     0 0 66 66
MITSUBISHI   87 87 0 217 217 0 304 304
NISSAN   542 542   109 109 0 651 651
OPEL   1,857 1,857   243 243 0 2,100 2,100
PEUGEOT   2,561 2,561   514 514 0 3,075 3,075
PORSCHE   42 42     0 0 42 42
RENAULT 4,621 412 5,033   297 297 4,621 709 5,330
SEAT   1,189 1,189     0 0 1,189 1,189
SKODA   2,014 2,014     0 0 2,014 2,014
SMART     0     0 0 0 0
SSANGYONG   20 20   28 28 0 48 48
SUBARU   60 60     0 0 60 60
SUZUKI   357 357     0 0 357 357
TOYOTA 2,729 149 2,878   588 588 2,729 737 3,466
VOLKSWAGEN   4,506 4,506   1,754 1,754 0 6,260 6,260
VOLVO   520 520     0 0 520 520

 

 

 