Otomotivde mobilite dönüşümü OİBVenture Fonu’yla hızlanacak
Otomotiv sektörünün mobilite dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kurulan OİBVenture Mobilite İnovasyon Fonu, İstanbul'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fonun sanayi ile girişimleri buluşturacağını belirtirken, sektör temsilcileri de mobilite, yazılım ve yeni teknolojilere yapılacak yatırımların önemine dikkat çekti.
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde ve Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) desteğiyle oluşturulan OİBVenture Mobilite İnovasyon Fonu, İstanbul'da düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fonun dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri destekleyen, kendi kendini besleyen bir finansman modeli olmasını hedeflediklerini söyledi. Bolat, “Bu yeni fonun kuracağı sanayi startup işbirliği köprüsü mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzün yeni parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişmesi için önemli olacaktır” dedi. Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatındaki konumuna değinen Bolat, uluslararası markalarla kurulan güçlü entegrasyona dikkat çekerek, "Önemli kararlar arifesinde Türkiye'nin de üretim, tüketim gücü ve Türk otomotiv sanayinin özellikle uluslararası küresel markalarla birlikte çok yakın ve sıkı bir entegrasyon içinde olması, karşılıklı olarak birbirine olan bağımlılığı asla göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir gerçektir” ifadelerini kullandı.
Öztop: Teknoloji yatırımları stratejik önceliğimiz
Türkiye Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, mobilite alanında geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesi ve küresel ölçekte büyümesi için finansmanın kritik önem taşıdığını söyledi. Öztop, “Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak ihracat, teknoloji ve sürdürülebilir dönüşüm odaklı yatırımları stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz” dedi. Mobilite alanındaki rekabetin artık yalnızca şirketler arasında değil, ekosistemler arasında yaşandığını belirten Öztop, Türkiye'nin yeni nesil mobilite ekonomisinde teknoloji geliştiren ve bunu dünyaya ihraç eden bir merkez haline gelmesinin önemine vurgu yaptı.
Gültepe: Dünyada mobilite devrimi yaşanıyor
TİM Başkanı Mustafa Gültepe de otomotiv sektörünün üretim, istihdam ve ihracattaki güçlü konumunu koruduğunu belirtti. 2025 yılında sektörün 41,5 milyar dolarlık ihracata ulaştığını hatırlatan Gültepe, teknolojik dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu söyledi. “Artık yalnızca araç üretmek yetmiyor. Çünkü dünyada bir mobilite devrimi yaşanıyor. Dolayısıyla bizim de mutlaka bu sürecin içinde yer almamız gerekiyor. Yazılım üretip veriyi yönetmemiz gerekiyor” diyen Gültepe, akıllı sistemler, çevreci teknolojiler ve otonom yazılımlar geliştirilmesinin sektörün geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti. Gültepe, yeni nesil ulaşım teknolojilerinin gelişebilmesi için girişimcilerin finansmana erişiminin büyük önem taşıdığını belirterek, OİBVenture Mobilite İnovasyon Fonu'nun bu sürece önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
Hedef 25 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı ise otomotiv sektörünün küresel ısınma, tüketici beklentileri ve teknolojik gelişmeler nedeniyle büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Avrupa'da emisyon hedefleri ve yeni teknolojilerin sektörü yeniden şekillendirdiğini belirten Yazıcı, otonom ve bağlantılı araçlar, akıllı sistemler ve gömülü yazılımların ön plana çıktığını ifade etti. Yazıcı, "OİB tarafından kaynak taahhüdü olarak belirlenen 75 milyon TL’nin fon hesabına aktarılması ile fonumuz işler hale geldi. Amacımız bu fonu önümüzdeki yıllarda sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte büyüterek beş yıl içinde 25 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştırmaktır. Fonumuzun yatırım odağında; yazılım temelli otomotiv çözümleri, robotik, otomasyon, ileri sürüş destek sistemleri, yapay zeka, siber güvenlik, bağlantılı araç teknolojileri, elektrifikasyon ve batarya teknolojileri gibi alanlar yer alacak. Hedefimiz, ülkemize yeni teknolojiler kazandırmak, küresel ölçekte büyüme potansiyeli olan firmaları bulup onları desteklemek, Türk otomotiv sanayisinin teknoloji dönüşümünü gerçekleştirmek, hızlandırmak ve sektörümüzün geleceğini şekillendirecek şirketleri ortaya çıkarabilmektir” diye konuştu. Yazıcı, OİBVenture Mobilite İnovasyon Fonu'nun sektör adına stratejik bir yatırım olduğunu kaydetti.