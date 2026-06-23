Otomotivde mobilite dönüşümü OİBVenture Fonu’yla hızlanacak

Ticaret Bakanlığı koor­dinasyonunda, Ulu­dağ Otomotiv Endüst­risi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde ve Türkiye Kal­kınma Fonu (TKF) deste­ğiyle oluşturulan OİBVentu­re Mobilite İnovasyon Fonu, İstanbul'da düzenlenen top­lantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fonun dı­şarıya bağımlı kalmadan sü­rekli yeni girişimleri destek­leyen, kendi kendini besleyen bir finansman modeli olma­sını hedeflediklerini söyle­di. Bolat, “Bu yeni fonun ku­racağı sanayi startup işbirli­ği köprüsü mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzün yeni parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişme­si için önemli olacaktır” dedi. Türkiye'nin otomotiv üreti­mi ve ihracatındaki konumu­na değinen Bolat, uluslarara­sı markalarla kurulan güçlü entegrasyona dikkat çekerek, "Önemli kararlar arifesinde Türkiye'nin de üretim, tüke­tim gücü ve Türk otomotiv sa­nayinin özellikle uluslarara­sı küresel markalarla birlikte çok yakın ve sıkı bir entegras­yon içinde olması, karşılıklı olarak birbirine olan bağım­lılığı asla göz ardı edilmeme­si gereken çok önemli bir ger­çektir” ifadelerini kullandı.

Öztop: Teknoloji yatırımları stratejik önceliğimiz

Türkiye Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbra­him Öztop, mobilite alanın­da geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesi ve küresel öl­çekte büyümesi için finans­manın kritik önem taşıdığını söyledi. Öztop, “Türkiye Kal­kınma ve Yatırım Bankası ola­rak ihracat, teknoloji ve sür­dürülebilir dönüşüm odaklı yatırımları stratejik öncelik­lerimiz arasında görüyoruz” dedi. Mobilite alanındaki re­kabetin artık yalnızca şirket­ler arasında değil, ekosistem­ler arasında yaşandığını be­lirten Öztop, Türkiye'nin yeni nesil mobilite ekonomisinde teknoloji geliştiren ve bunu dünyaya ihraç eden bir mer­kez haline gelmesinin önemi­ne vurgu yaptı.

Gültepe: Dünyada mobilite devrimi yaşanıyor

TİM Başkanı Mustafa Gül­tepe de otomotiv sektörünün üretim, istihdam ve ihracat­taki güçlü konumunu koru­duğunu belirtti. 2025 yılında sektörün 41,5 milyar dolar­lık ihracata ulaştığını hatır­latan Gültepe, teknolojik dö­nüşümün artık kaçınılmaz olduğunu söyledi. “Artık yal­nızca araç üretmek yetmiyor. Çünkü dünyada bir mobili­te devrimi yaşanıyor. Dolayı­sıyla bizim de mutlaka bu sü­recin içinde yer almamız ge­rekiyor. Yazılım üretip veriyi yönetmemiz gerekiyor” di­yen Gültepe, akıllı sistemler, çevreci teknolojiler ve oto­nom yazılımlar geliştirilmesi­nin sektörün geleceği açısın­dan kritik olduğunu ifade et­ti. Gültepe, yeni nesil ulaşım teknolojilerinin gelişebilme­si için girişimcilerin finans­mana erişiminin büyük önem taşıdığını belirterek, OİB­Venture Mobilite İnovasyon Fonu'nun bu sürece önemli katkı sağlayacağına inandığı­nı söyledi.

Hedef 25 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı ise otomotiv sektörünün küresel ısınma, tüketici beklentileri ve teknolojik gelişmeler nedeniyle büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Avrupa'da emisyon hedefleri ve yeni teknolojilerin sektörü yeniden şekillendirdiğini belirten Yazıcı, otonom ve bağlantılı araçlar, akıllı sistemler ve gömülü yazılımların ön plana çıktığını ifade etti. Yazıcı, "OİB tarafından kaynak taahhüdü olarak belirlenen 75 milyon TL’nin fon hesabına aktarılması ile fonumuz işler hale geldi. Amacımız bu fonu önümüzdeki yıllarda sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte büyüterek beş yıl içinde 25 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştırmaktır. Fonumuzun yatırım odağında; yazılım temelli otomotiv çözümleri, robotik, otomasyon, ileri sürüş destek sistemleri, yapay zeka, siber güvenlik, bağlantılı araç teknolojileri, elektrifikasyon ve batarya teknolojileri gibi alanlar yer alacak. Hedefimiz, ülkemize yeni teknolojiler kazandırmak, küresel ölçekte büyüme potansiyeli olan firmaları bulup onları desteklemek, Türk otomotiv sanayisinin teknoloji dönüşümünü gerçekleştirmek, hızlandırmak ve sektörümüzün geleceğini şekillendirecek şirketleri ortaya çıkarabilmektir” diye konuştu. Yazıcı, OİBVenture Mobilite İnovasyon Fonu'nun sektör adına stratejik bir yatırım olduğunu kaydetti.