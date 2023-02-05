Otomotivde Ocak ayı ihracatı 2,7 milyar dolar oldu

OİB verilerine göre otomotiv endüstrisinin Ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,9 ihracat artışı ile 2,7 milyar dolar oldu. Böylece otomotiv tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracatına ulaşan endüstrinin, ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 14 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Bu yılki 34 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşma yolunda iyi bir başlangıç yaptık. Ocak ayında tedarik endüstrisi ve binek otomobiller ihracatımız çift haneli arttı. Fransa, İspanya, Polonya ve Belçika’ya yüksek oranlı artış kaydettik. Aynı şekilde en büyük pazarımız AB Ülkelerine yüzde 35, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 40 artış yaşandı” dedi.



En büyük ürün grubu tedarikte yüzde 20 artış

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ocak ayı ihracatı %20,5 artarak 1 milyar 143 milyon USD oldu. Binek Otomobil ihracatı %37 artışla 893 milyon USD olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %14 azalarak 399 milyon USD, Çekiciler ihracatı da %151 artarak 155 milyon USD olarak gerçekleşti. Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da %55 arttı.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya’ya ihracatta %31 oranında artış görülürken, İtalya’ya %20, Fransa’ya %36, Rusya’ya %34, Polonya’ya %25, İspanya’ya %11, Romanya’ya %15 artış yaşandı. Buna karşılık Mısır’a ihracat %27, Slovenya’ya da %36 düştü.

Binek otomobillerde önemli pazarlar olan Birleşik Krallık’a %115, Fransa’ya %104, İspanya’ya %56, Polonya’ya %58, Slovenya’ya %46 ihracat artışı görülürken, Mısır’a %95, Macaristan’a %90 düşüş yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a %37, Fransa’ya %21, Almanya’ya %12, Şili’ye %100 ihracat düşüşü, ABD’ye %34, İspanya’ya %171 ihracat artışı kaydedildi.

Çekiciler ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya %186, Almanya’ya %128, Polonya’ya %119 ihracat artışı yaşandı.

Almanya’ya yüzde 27, Fransa’ya yüzde 56 artış

Ocakta sektörün en büyük pazarı olan Almanya’ya yüzde 27 artışla 413 milyon USD’lik ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 12,5 artışla 301 milyon USD’lik, Fransa’ya da %56 artışla 284 milyon USD ihracat oldu. İspanya’ya %49, İtalya’ya %20, Polonya’ya %44, Belçika’ya %42, Rusya’ya %18, Romanya’ya %26, İsveç’e %51 ihracat artışı görülürken, ABD’ye %12, Fas’a %22, Mısır’a %80 ihracat düşüşü yaşandı.



AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 35

Otomotiv ihracatından aldığı %68,6 pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 35 artışla 1 milyar 863 milyon USD ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkelerine %15, Bağımsız Devletler Topluluğuna %28, Ortadoğu Ülkelerine %40 ihracat artışı yaşandı.