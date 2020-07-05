Otomotivde pandeminin olumsuz etkisi azalma eğiliminde

05 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, normalleşmenin başladığı haziran ayında düşüş yaşasa da Covid-19 salgınının olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi. Mayıs ayında yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapan sektör, haziranda ise tek haneli düşüşle iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı. OİB verilerine göre, otomotiv endüstrisi ihracatı haziranda yüzde 8 azalarak 2 milyar 16 milyon dolar oldu. Bayram tatilinin etkisiyle işgünü sayısının haziran ayında dört gün fazla olması da ihracat düşüşünün tek hanede kalmasında etkili oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün, ihracat payı ise yüzde 15 oldu. Sektörün Ocak-Haziran dönemi yılın ilk yarısındaki ihracatı ise yüzde 29,5 düşüşle 10,8 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “İhracatımızı her koşulda artırmaya yönelik çabalarımız tüm hızıyla sürüyor. Mevcut pazarlarda güçlenmenin yanında, alternatif pazarlara yönelik çalışmalarımızın meyveleri haziran ayında da kendini gösterdi. İsrail, Mısır, Brezilya gibi ülkelerde yüksek artışlar kaydettik. Ülke grubu bazında ise Ortadoğu ülkeleri ile Sırbistan, Norveç, İsviçre, Kuzey Makedonya gibi AB dışı ülkelerin yer aldığı diğer Avrupa Ülkeleri ülke gruplarına yüzde 62’ye varan oranlarda artış yaşadık” diye konuştu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 arttı

Haziranda ürün grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 785 milyon dolar olurken, Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 3 artarak 722 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 35,5 azalarak 262 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise yüzde 43 artarak 164,5 milyon dolar oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Binek otomobiller ihracatı yüzde 25 azalarak 4 milyar 296 milyon dolar, olurken, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 40 oldu. Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 26, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 43, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 32 ve diğer ürün grupları altında yer alan Çekiciler ihracatı da yüzde 48 geriledi. Haziran ayında Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 12 azalma görülürken, önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 20, İtalya ve Birleşik Krallık’a yüzde 19’ar, Cezayir’e yüzde 67 ihracat düşüşü görülürken, İspanya’ya yüzde 79, Romanya’ya yüzde 12, ABD’ye yüzde 20, Polonya’ya yüzde 14 ve Slovenya’ya yüzde 28 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde Fransa’ya yüzde 32, İtalya’ya yüzde 39, Birleşik Krallık’a yüzde 29, İspanya’ya yüzde 39, Hollanda’ya yüzde 63 ihracat düşüşü yaşanırken, Almanya’ya yüzde 20, İsrail’e yüzde 166, Slovenya’ya yüzde 60, Mısır’a yüzde 163 ihracat artışı görüldü. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya ve İtalya’ya yüzde 63, Birleşik Krallık’a yüzde 31, Fransa’ya yüzde 36, Hollanda’ya yüzde 97 ihracat düşüşü, Slovenya’ya yüzde 44, Belçika’ya yüzde 103, ABD’ye yüzde 12 ihracat artışı yaşandı. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise Almanya’ya yüzde 101, Fas’a yüzde 189 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 25 ihracat düşüşü görüldü.

Almanya’ya ihracat yüzde 8 geriledi

Haziranda endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya ihracat yüzde 8 gerileyerek 292 milyon dolar olurken, Fransa’ya yüzde 28 düşüşle 253 milyon dolar, İtalya’ya ise yüzde 37 düşüşle 134 milyon dolar oldu. Yine Birleşik Krallık’a yüzde 25, Polonya’ya yüzde 19, Hollanda’ya yüzde 75 düşüş yaşandı. Haziranda Slovenya’ya ise yüzde 45, Belçika’ya yüzde 35, ABD’ye yüzde 14, İsrail’e yüzde 137 ve Romanya’ya da yüzde 10 ihracat artışı yaşandı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ilk üç büyük pazardan Almanya’ya yüzde 29 düşüşle 1 milyar 557 milyon dolar ihracat olurken, Fransa’ya yüzde 33, İtalya’ya yüzde 42 düşüş kaydedildi. Mısır’a ihracat ise yüzde 45 arttı.

AB’ye ihracat düşerken, Orta Doğu’ya yüzde 62 arttı

Haziranda ülke grubu bazında yüzde 72,3’lük payla en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkeleri’ne ihracat da yüzde 17 düşüşle 1 milyar 457 milyon dolar oldu. Ortadoğu Ülkelerine ise yüzde 62, Diğer Avrupa Ülkelerine de yüzde 56 ihracat artışı yaşandı. Yılın Ocak-Haziran döneminde ise AB ülkelerine ihracat 8 milyar 69 milyon dolar olurken, Afrika Ülkelerine yüzde 21, Ortadoğu Ülkelerine de 23 düşüş görüldü.