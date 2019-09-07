Otomotivde Rusya'ya yakın markaj

07 Eylül 2019

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Rusya’ya bu yıl hedeflenen 500 milyon dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirme yolunda bu ülkede gerçekleşen uluslararası fuarlara milli katılım sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda OİB, otomotivde 23,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren Rusya’da iş birliği ve tanıtım faaliyetlerini geliştirerek pazardan daha fazla pay almak amacıyla Moskova’da 2-7 Eylül’de düzenlenen Comtrans 2019 Fuarı’na katıldı.

OİB’in milli katılım organizasyonu ile otomotiv sektöründen 10 Türk firması da Rusya'nın en önemli ağır vasıta ve ticari araç fuarlarından biri olan Comtrans Fuarı’nda yer alma fırsatı yakaladı.

Ağır vasıta ve ticari araçlara yönelik her türlü parça, ekipman, aksesuar ve tamir-bakım ürünlerinin sergilendiği fuara katılan Türk firmaları Asas Pazarlama, BŞL Bijon Cıvata Metal, Çiftel Elektromekanik, Ege Fren, Eku Fren ve Döküm, Ferra Filtre, Hammer Endüstri, Kale Oto Radyatör, Özteknik Motorlu Taşıtlar ve Makine ile Plus Kalıp oldu.

Türk firmaları hava filtrelerinden yağ ve yakıt filtrelerine, debriyaj sistemlerinden direksiyon ve süspansiyon sistemlerine, fren balatalarından motor soğutma radyatörlerine kadar geniş bir yelpazede sergilediği en yeni ürünleri ile katılımcılardan büyük ilgi gördü.



Hedef 500 milyon dolarlık satış

Rusya, otomotiv ihracatında Türkiye için önemli pazarların başında geliyor. Rusya’nın otomotiv ithalatı 2017 yılında 21,5 milyar dolar, 2018 yılında da 23,6 milyar dolar olurken, Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı otomotiv ihracatı ise 2017 yılında yüzde 38 artışla 328 milyon dolar, 2018 yılında da 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında ise Türkiye’nin Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatının 500 milyon doların üzerine çıkması hedefleniyor.

Tedarik ürünleri ilk sırada

Rusya’nın otomotivdeki başlıca ihraç kalemlerini 1,3 milyar dolar ile binek otomobiller, 371 milyon dolar ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, 561 milyon dolar ile otomotiv aksam ve parçaları, 421 milyon dolar ile özel amaçlı motorlu taşıtlar oluştururken Türkiye’nin Rusya’ya yönelik ihracatında otomotiv tedarik sanayi ürünleri ilk sırada yer alırken, ana sanayinde ise sırasıyla binek otomobiller, otobüs minibüs midibüsler, özel amaçlı motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve çekiciler en fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında yer aldı.