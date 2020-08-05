Otomotivde temmuz rekoru: 87 bin 401

05 Ağustos 2020

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5, otomobil pazarı yüzde 50,5 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 18,1 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak 341.469 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 58,9 artarak 273.022 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 65,8 artarak 68.447 adede ulaştı.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650 – 700 bin adet aralığında olacağı tahmin edildi.