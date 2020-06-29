Otomotivde toparlanma başladı, tam kapasite eylülde...

29 Haziran 2020

ESRA ÖZARFAT/BURSA

Düşük faizli kredilerin devreye girmesi ile canlanan iç pazar otomotiv fabrikalarında üretimi hızlandırdı. OİB Başkanı Çelik, kapasitenin yüzde 65’e çıktığını belirterek, tedbirlerin gevşetilmesi ile eylülde tam kapasite hedeflediklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerindeki otomotiv üretimi ortalama 28 gün tamamen durdu. Bu süreçte motorlu araç üretim kaybı 2.2 milyon adet oldu. Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarındaki daralmanın yüzde 25’i bulması beklenirken, Türkiye’de de mart ayında ana sanayinin ardından tedarik sanayi firmaları da geçici süre ile üretimi durdurmak zorunda kaldı. Ancak pandemi sürecinde üretim kabiliyetlerini sağlık ve medikal sektörüne yönelik ürün üretimine adapte eden otomotiv endüstrisi bu dönemde başarılı bir sınav verdi. Öte yandan Mayıs ayında ihracatta yüzde 56 kayıp veren otomotiv endüstrisinde haziran ayı itibariyle toparlanma sinyalleri de gelmeye başladı. Finansman kanallarının açılmasıyla beraber iç pazarda da bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Nisan ayında neredeyse hiç üretim yapmayan otomotiv endüstrisi mayıs ayında yüzde 40 kapasite ile çalıştı. Haziran ayında ise bu oran yüzde 65’e çıkmış durumda. Pandeminin sona ermesiyle ilgili belirsizlik endişeli bir bekleyişe neden olurken, özellikle tedarik sanayi 2021 sonrasında devreye alınacak projeler için ana sanayilere verdiği yatırım taahhütlerini durdurmadı.

'İkinci yarıya temkinli yaklaşmak gerekiyor'

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Mayıs ayında otomotiv firmalarımız üretime büyük ölçüde başladılar. Haziran ile birlikte biraz daha iyi rakamlar göreceğiz. Ancak sektörün tam kapasite üretime başlaması Eylül ayını bulabilir” açıklamasını yaptı.

Salgının AB ülkelerindeki seyri ve AB pazarında talebin ne ölçüde gerileyeceğinin önemli bir parametre olduğuna işaret eden Çelik, “Uzmanların salgın ile ilgili kesin ifadelerde bulunmaktan kaçınmasına bakacak olursak; bizim de 2020 yılının geri kalanına her halükarda temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren ihracat rakamlarımızın normal ortalamalarında seyretmesini bekleyebiliriz. Hedeflerimizin revize edilmesi ile ilgili henüz bir çalışma yapmadık. Ancak bugünden bakarak yılın tamamı için yüzde 20 ila 30 aralığında bir düşüş öngörüyoruz. Salgın ile ilgili en önemli reçete bugün itibariyle salgının tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Firmalar bir şekilde üretime başladılar ve zamanla üretim normale dönecek. Ancak şiddetli bir ikinci ve üçüncü dalga salgın sektör için felaket senaryosu olur. Bu yaşanmadığı takdirde zaman alsa da sektörde taşlar yerine bir süre sonra yerine oturacak. Tam kapasite üretime ulaşmak için pandemi sebebiyle alınan önlemlerin de gevşetilmesi gerekiyor. Tedbirler üretimi yüzde 10 -15 civarında etkiliyor” diye konuştu.

İHRACATTA MEKSİKA ATAĞI



Pandemi sürecinde yavaşlayan ihracatı canlandırmak için mevcut ve alternatif pazarlarda yeni yöntemler uygulayan OİB, bir ilke imza atarak yılda 50 milyar dolar otomotiv ithalatı yapan Meksika’ya yönelik Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı başlattı. 21 Türk firmasının katıldığı programda Meksikalı firmalarla online ikili iş görüşmeleri yapılıyor. Açılışı 25 Haziran’da webinar (online seminer) ile yapılan program, 2 Temmuz tarihine kadar sürecek. Meksika’nın toplam otomotiv ithalatı 2019 yılında 50 milyar dolar düzeyinde iken, tedarik sanayi bu rakamdan yaklaşık 30 milyar dolar ile en büyük payı alıyor. Türkiye’nin Meksika’ya yönelik otomotiv ihracatı 2018 yılında 180 milyon dolara kadar yükseldi, 2019 yılında ise 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Meksika’ya yönelik otomotiv ihracatımızda tedarik endüstrisi 67 milyon dolar ile öne çıkarken, 43 milyon dolar ile binek otomobiller diğer önemli ihracat kalemimiz oldu. Baran Çelik, “Her şey yolunda gittiği takdirde 2021 yılından itibaren hedefimiz; tekrar pandemi öncesindeki rakamlara ulaşmak olacak. Normalleşme sürecindeki ilk online programı düzenlediğimiz Meksika, tedarik sanayinde pek çok üründe gümrük vergisiz ithalat yapıyor. Hedefimize ulaşma yolunda iki ülke iş birliğinin güçleneceğine ve ticaretin giderek artacağına inanıyoruz” dedi.

Tedarik sanayi 2020 sonrası projelere odaklandı

- Coşkunöz Holding, 5 milyon Euro yatırımla Romanya’da kurduğu tesiste bu yıl üretime başlamayı hedefliyor. Rusya’da da PSA Peugeot-Citroen’in Mitsubishi ile ortaklaşa kurduğu PCMA Rus fabrikasında üretilen hafif ticari araçların orta ve büyük ölçekli gövde parçalarının üretimine ve teslimatına başlayacak. Avrupa’nın önemli bir otomobil üreticisiyle yeni bir projeye imza atan Coşkunöz Alabuga, 12 milyon Euro’luk yatırımla 2022 yılında seri üretime geçecek. Öte yandan global pazarlarda da seri üretim ve otomotiv kalıbı üretiminde stratejik iş birlikleri kurmak için fırsatları kolluyor.

- Beyçelik Gestamp, Toplamda 20 milyon Euro’luk yatırımla sıcak şekillendirme hattı sayısını 5’e çıkarmaya hazırlanırken, 2023 yılında Romanya, Yeniköy ve Bursa TEKNOSAB’da ilave üretim tesisi yatırımı yapacak. Beyçelik Gestamp bu yatırımlarla daha hafif araçları, daha yüksek mukavemetle üretme imkanını elde edecek.

- Kırpart, Volkswagen grubunun markası Porsche’nin 2022’de devreye girecek yeni tip motorlarının su pompalarını üretecek. 2017 yılında Ar-Ge Merkezi tescil edilen Kırpart, uzun bir süredir VW Grubu araçlarından Audi, VW, Skoda, Seat’a motor soğutma sistemlerinin termostatında global tedarikçisi.

- Erkurt Holding, yakın zamanda Volkswagen grubunun SEAT markasındaki bir parçanın üreticisi olarak seçildi. Şirket, ses yalıtım sistemleri ve iç giydirme parçaları üreticisi

- Maysan Mando, yıllık 7 milyon adet olan üretim kapasitesini önümüzdeki 5 yılda otomasyona yapacağı yatırımlarla 12 milyon adede çıkarmayı hedefliyor. Şirket, global ana sanayilere amortisör üretiyor.

- İğrek Makina, özellikle otomotiv sac şekillendirme kalıplarına yönelik Kalıplama ve döküm kapasitelerini 3 kat büyütecek olan 6 bin metrekarelik yeni dökümhane yatırımı bu yıl devreye alacak.

- Aktaş Holding, TEKNOSAB’da yeni fabrika yatırımına hazırlanıyor. Aktaş, elektrikli araçlarda kullanılacak alternatif süspansiyon sistemleri üzerine çalışan

- Küçükoğlu Holding, Ar-Ge çalışmalarına ve yeni yatırımlara hız verirken, bünyesindeki Ak-Pres, Ak Automotive, Toksan ve Akteknik’te pres ve robot hattı yatırımlarını tamamladı. Holding şirketleri Mercedes’in yeni çıkaracağı yüzde 100 elektrikli, tamamen alüminyum gövdeli otomobilin de kapı içi parçalarını üretmeye hazırlanıyor. Skoda ve VW’nin ortak bir platform projesini Slovenya fabrikasında üreten Küçükoğlu, VW’nin Türkiye yatırımının realize olması halinde Türkiye fabrikalarında da bu proje için çalışacak.

- Omtek, faydalı model olarak geliştirdiği KOSGEB destekli araç üstü katlanabilir box ürünü ile öne çıkmaya hazırlanıyor. Omtek, bu yıl yapacağı ilave tesis yatırımı ile 2021’de Ar-Ge Merkezi olmayı hedefliyor.

- İnsu Teknik, yeni amortisör tasarımları, Ar-Ge ve inovasyon içeren proses geliştirme projeleri ile co-design olduğu OEM projeleri üzerine yoğunlaştı. Tofaş, Ford, Man gibi global OEM firmaları ile Co-Design olarak ürün tasarlayan İnsu Teknik, diğer ana sanayilerde de kısa vadede nominasyon alıp, çalışmaya başlamayı planlıyor. Gazlı amortisör üretiminde yıllık 3 milyon adetlik üretimiyle Türkiye’de üretim yapan en büyük firma olan İnsu Teknik, yeni projelerin devreye girmesiyle bu rakamı 5 milyona çıkarmayı hedefliyor. Şirket, hafif ticari, binek ve ağır vasıtalar için gazlı amortisör üretiyor.

- Seger, korna üretimin yüzde 80’ini 70 ülkeye ihraç ederken, yıl içinde yeni pazarlara da açılmanın planlarını yapıyor. Firma, bu hedef doğrultusunda Hindistan, Mısır ve Rusya pazarlarına odaklandı. Seger ayrıca Türkiye pazarına halojen, minyatür ve xenon (HID) ampuller sunarak aynı zamanda otomobil iç ve dış aydınlatma alanında da söz sahibi bir marka olmayı planlıyor.

- Canel Otomotiv de TOGG tarafından üretilecek yerli aracın SUV modeli için tavan rayı üretecek. Firma ayrıca alüminyum alaşım araştırmaları ile elektrikli araçlar için batarya taşıyıcı gibi yapısal parça geliştirme çalışmalarına ağırlık verdi.