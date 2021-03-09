Otomotivde Türk-Alman iş birliği için dijital zirve

BURSA (DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) Projesi kapsamında iki ülke arasında köprü kurulması amacıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen “Türk-Alman Otomotiv Sektörlerinin Geleceği“ Konferans ve Çalıştayı, 13 ve 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ilk olarak düzenlenen “Türk-Alman Otomotiv Sektörlerinin Geleceği” başlıklı konferansa, iki ülke otomotiv sektöründen yüzlerce temsilci katıldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve TAYSAD Başkanı Alper Kanca’nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da ana konuşmacı olarak katılarak otomotivdeki dönüşüm ve yeni yıkıcı trendler hakkındaki görüşlerini paylaştı.

“Türkiye, Avrupa değer zincirlerinin önemli parçası”

Konferansın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türk otomotiv endüstrisinin Avrupa ve Almanya değer zincirlerinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Baran Çelik, “Türk otomotiv endüstrisi, motorlu araç üretiminde Avrupa'da dördüncü sırada, otobüs üretiminde ön sıralarda yer alıyor. Türkiye, 14 otomobil ve ticari araç fabrikası ve 6.750 küçük, orta ölçekli ve büyük tedarikçisiyle dünya çapında önemli bir konumdadır - sadece üretimde değil, aynı zamanda araştırma ve geliştirmede de. Avrupa’nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Almanya’ya yönelik hedeflerimiz için buluştuğumuz konferans, Alman otomotiv sektöründe çalışan Türk mühendis, yönetici ve sektör temsilcilerine yönelik ortak bir çalışma. İngiltere ve Fransa'da da Türk otomotiv endüstrisinin gücünü anlatacağımız, etkili ve geniş çaplı tanıtımlarımız olacak” dedi.

“Türkiye, bir sıçrama tahtası olabilir”

TAYSAD Başkanı Alper Kanca da konferans açılışında yaptığı konuşmada Almanya ile gerçekleşecek yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları üzerinde durdu. Alper Kanca, “Etkinlikle iki ülke arasındaki köprünün ayakları birleşiyor. Türkiye'de son derece iş dostu bir ortama sahibiz. Kalifiye ve motive olmuş çalışanlar ve yöneticiler, düşük enerji fiyatları, çok sayıda satış ve hammadde pazarına erişimi kolaylaştıran mükemmel bir coğrafi konuma sahibiz. Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya için bir sıçrama tahtası olabilir” diye konuştu.

“TOGG, bir teknoloji şirketi”

Konferansın ana konuşmacısı olan Türkiye’nin otomobili TOGG’un CEO'su Gürcan Karakaş ise dünyada otomotiv sektöründeki oyunun kuralları ile müşterilerin beklentilerinin değiştiğini vurgulayarak başladığı konuşmasının devamında; “Günümüzde otomobilin akıllı bir cihaza dönüşmesiyle birlikte otomobil de yeni bir yaşam alanı haline geldi. Cep telefonlarındaki dönüşümün bir benzerine, otomobillerde de şahit oluyoruz. İnsanlar günümüzde akıllı evler, akıllı şehirler ve ortamlarda yaşamayı tercih ederken, bu durumun otomobillere de yansımasının beklentisi içerisinde. Akıllı evler, akıllı binalar ve her türlü akıllı ulaşımlar bir şekilde otomobilin içerisine entegre ediliyor. Otomotiv sektörünün önümüzdeki dönemde kar yapabilmesi için bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Yakın gelecekte otomotiv sektörünün karının yüzde 40’lık bölümü yeni otomobillerdeki yeni trendlerden oluşacak. Bu oran gün geçtikçe de artacak. TOGG olarak yeni girdiğimiz bu yolda yüzde 51’lik yerlilik oranını yüzde 68,8’e çıkaracağız. Bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi Türkiye’nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak. Üreteceğimiz doğuştan akıllı aracın üretildikten sonra da kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıcı olmasına özen gösteriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Fırsatlar ve riskler masaya yatırıldı

Konferansta OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı Türk otomotiv sektörü ve Türkiye Tanıtım Grubu projesi hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. TAYSAD Başkanı Alper Kanca ile TAYSAD Başkan Yardımcısı Albert Saydam da “Türkiye Otomotiv Sektörü Nedir, Ne Değildir? Güçlü Tarafları, Becerileri, Yetkinlikleri, Türk Otomotiv Sanayi Hakkında Bilmedikleriniz” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumlarda OİB ve TAYSAD hakkında tanıtıcı bilgilerin yanı sıra, her iki kurumun üye profilleri, ihracat hacimleri, Almanya ile ticaret hacimleri, ticaret yaptıkları ülkeler, ihraç pazarları ve güçlü yönleri gibi bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik kapsamında OİB – TAYSAD Başkanlarının, Başkan Yardımcılarının, Üyeleri ve otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinin moderatörlüğünde 10 farklı oturum ile detaylı bilgi paylaşımı içeren çalıştaylar düzenlendi. Çalıştay oturumlarında “Alman otomotiv endüstrisi Türk tedarik sanayisini nasıl görüyor? Türkiye’yi hangi fırsatlar ve riskler bekliyor?” gibi sorulara yanıt arandı.