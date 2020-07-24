Otomotivde yeni istihdam arayışı başladı

24 Temmuz 2020

Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el satışlarda mayıs sonundan itibaren yaşanan talep artışı sonrası satışlarda adeta patlama yaşanıyor. Temmuz ayında 10 yılın satış rekoru bekleniyor. Satış ve satış sonrasında yaşanan bu artış, temmuz ayı itibarıyla istihdama da olumlu yansımaya başladı.

Otomol CEO’su Uğur Sakarya, “Otomotiv sektöründe yaşanan talep patlaması işleri mevcut kadrolarla sürdürülemez hale getirdi ve istihdamda artış gerekliliğini de beraberinde getirdi. Özellikle satış ve pazarlama tarafında birçok firmanın yoğun personel arayışları başladı. Düşük faizli kredi desteğinin devam etmesi, üretim ve hizmet sektörlerinde çarkların daha hızlı dönmesi bu talebin sene sonuna kadar devam edeceğini gösteriyor. Firmalar özellikle eylül ayından sonraki döneme hazır girebilmek adına boş kadrolarını hızla doldurmaya çalışıyorlar. Otomol olarak biz de şu anda 10’un üzerinde personel almak üzere arayış içindeyiz. Personel arayışlarının yönetici ve satış kadrolarında daha fazla olduğunu söyleyebilirim.” diye konuştu.



