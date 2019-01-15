Otomotivde yeniden 1 milyon hedefi
Otomotiv İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, "Yılın ikinci yarısından itibaren atılan adımların pozitif sonuçlarını daha da hızlı göreceğiz. Önceki yıllarda olduğu gibi 1 milyon adet satış rakamlarına ulaşılacağını düşünüyoruz" dedi. (Esra Özarfat)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.