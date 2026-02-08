Otomotivde yerli katkı hesabına geçici düzenleme: Tarih verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerli Malı Tebliği'nde yapılan son değişiklikle otomotiv sektöründe üretim sürecinin aksamamasının amaçlandığını açıkladı. Bakanlık, düzenlemenin özellikle kamu kurumları ile engelli vatandaşların araç alımlarında yaşanabilecek olası kesintilerin önüne geçmek için hayata geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu alımlarda Bakanlık tarafından yayımlanan "Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranları Beyan Listesi"nin esas alındığı anımsatıldı. Yerli üretimde daha yüksek katma değer hedefi doğrultusunda 25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliği ile 1 Ocak'tan itibaren yerli katkı oranlarının tebliğ hükümlerine göre hesaplanmasının karara bağlandığı belirtildi.

"Araç temininde aksamalara yol açabilir"

Açıklamada, otomotiv sektöründe tedarikçi sayısının fazlalığı ve girdi çeşitliliğinin yüksek olması nedeniyle nihai araçlara ilişkin yerli katkı oranı beyanlarının mevcut çerçevede hesaplanmasının kamu alımları ile engelli vatandaşların araç temininde aksamalara yol açabileceği değerlendirmesinin yapıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda 7 Şubat'ta tebliğde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Açıklamada, "Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar bu tebliğ hükümleri uygulanmaz." maddesinin eklendiği belirtilerek, "Söz konusu tebliğ düzenlemesiyle, Türkiye'deki fabrikalarında üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğinin kesintiye uğramaması da sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Üreticiler belge ve rapor için işlemleri tamamlamalı

Bakanlık, 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak istisnanın yalnızca otomotiv sektöründeki nihai ürünleri kapsadığını vurguladı. Bu süreçte motorlu taşıt üreticilerinin yurt içi tedarikçilerinin, yerli malı belgesi veya yerli katkı oranı raporu için gerekli işlemleri tamamlaması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, bu tarihe kadar Türkiye'de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarının, Bakanlık tarafından yayımlanacak "Otomotiv Sektörü İçin Nihai Ürün Yerli Katkı Oranı Rehber Dokümanı" çerçevesinde hesaplanacağı kaydedildi.